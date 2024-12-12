Анонсований концерт Олега Винника у Варшаві не відбудеться: у співака пояснили, що сталося

На сайті з продажу квитків вказано, що лише трохи більше сотні з них були продані у залі на тисячу місць.

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У столиці Польщі Варшаві запланований на 21 грудня 2024 року концерт українського співака Олега Винника не відбудеться "з технічних причин". Про це повідомили на його новій сторінці в інстаграм.

"Повідомляємо, що концерт Олега Винника у Варшаві переноситься з технічних причин. Нова дата проведення концерту — 24 квітня 2025 року. Усі придбані квитки залишаються дійсними. Ми щиро дякуємо вам за розуміння й терпіння. Уже зовсім скоро ми зустрінемося і створимо незабутню атмосферу разом з улюбленим артистом", – ідеться в публікації.

Станом на 12 грудня на концерт Винника продали трохи понад 100 квитків.

Їхня вартість складає від 189 злотих (1933 грн) до 405 злотих (4184 грн тис. грн).

Це був перший анонсований виступ Олега Винника після того, як понад 2 роки тому після повномасштабного російського вторгнення він виїхав з України.

Нагадаємо, що 3 грудня український режисер-постановник і ведучий Євген Синельников заявив, що співакові Олегу Виннику, який був неймовірно популярний в Україні, не варто чекати колишньої слави, навіть якщо він повернеться на Батьківщину.

Раніше продюсер Ігор Кондратюк заявив, що його суб’єктивна думка, все те, що зараз роблять ті артисти, які зараз "захищають" країну за кордоном, наприклад Олег Винник та Потап, залишиться виключно на їх совісті. Він наголосив, що він не засуджує їх, а вважає, що виключно "це їхня совість і гріх".