Ігор Кондратюк різко висловився про Потапа та Олега Винника

Ігор Кондратюк запевнив, що все, чим займаються артисти та що роблять, вони несуть відповідальність самі і це на їх совісті.

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Відомий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк різко висловився про артистів, які нині перебувають за кордоном і розповідають про допомогу для потреб ЗСУ. Свою думку шоумен висловив у коментарі виданню РБК-Україна.

Так, Кондратюк заявив, що його суб’єктивна думка, все те, що зараз роблять ті артисти, які зараз "захищають" країну за кордоном, наприклад Олега Винника та Потапа, залишиться виключно на їх совісті. Він наголосив, що він не засуджує їх, а вважає, що виключно "це їхня совість і гріх".

Він додав, що якщо вони реально допомагають Україні, то це добре. Однак він особисто, скоріше за все, не слухатиме їх музику та не відвідуватиме їх концерти.

Він додав, що навіть до повномасштабного вторгнення міг назвати себе поціновувачем музики репера Потапа, чи співака Олега Винника. Він додав, що з Олегом Винником у нього окрема історія, адже свого часу його творчість була дуже популярним репертуаром проєкту "Караоке на майдані", ведучим якого він є. Однак особисто до артиста у Кондратюка була виключно шоубізнесова повага і не більше.

Зауважимо, що Олексій Потапенко на початку повномасштабного вторгнення був за кордоном, вже згодом артист повернувся в Україну, де пробув не так довго і знову виїхав за її межі. Тоді на нього активно почала сипатися хвиля хейту, що він намагається всидіти на двух стільцях і працює за кордоном на російських замовників. Інформація не мала підтвердження, однак досі репер має неоднозначну репутацію.

Щодо Олега Винника, він же ще напередодні війни виїхав до Німеччини, однак тривалий час його не було в медійному полі. Через це в українців сформувалась неоднозначна репутація артиста. Частина вважає, що співак втік з країни, а шанувальниці все ж переконані, що Олег мав проблеми зі здоров'ям, так стверджує артист, тому виїхав. Зараз же артист намагається повернутися в медійний простір.

Нагадаємо, раніше ми писали, як за три роки змінилася зовнішність Потапа.

Крім цього, Фокус писав, що Потап поглузував з Олега Винника, який вирішив повернувся на сцену: співак відреагував.