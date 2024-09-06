Потап поглузував з Олега Винника, який вирішив повернувся на сцену: співак відреагував (відео)

Що Олексій Потапенко, що Олег Винник нині живуть за кордоном, однак репер вирішив поглузувати зі свого колеги по сцені.

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Український продюсер та репер Олексій Потапенко (Потап) висміяв свого колегу по сцені Олега Винника, який після кількарічної перерви вирішив повернутися в український шоубізнес. Вчора, 5 вересня, Потап опублікував жартівливе відео в TikTok, в якому спародіював звернення Олега Винника.

Так, на відео Потап говорить словами зі звернення Олега Винника, в якому він передавав "ковток свіжого повітря" з Німеччини та показував свій мінігород на балконі. Зокрема, на відео Потап говорить голосом Олега.

Менше ніж за добу відео набрало понад 122 тисяч переглядів. Тому з реакцією на свою пародію не забарився і сам Олег Винник, який написав у коментарях: "Потап, з тобою все ок? Це до чого взагалі??", на що Потап відповів: "Весело ж! Ні?".

Зауважимо, що з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, Олег Винник зник з медійного поля. Вже влітку 2023 року артист зізнався, що виїхав з України на другий день війни і нині живе в Берліні (Німеччина). Тоді ж він заявив, що є громадянином України, однак також має статус резидента Німеччини, адже прожив там близько 25 років.

Вже в серпні 2024 року артист анонсував своє повернення на сцену і навіть презентував нову пісню. Однак його повернення багато хто сприйняв неоднозначно. Тоді його колишній продюсер заявив, що він втік з України і звинуватив його у брехні. Згодом Винник прокоментував звинувачення у втечі і анонсував свій світовий тур.

Натомість Олексій Потапенко також один зі списку артистів, які виїхали за кордон. Так, з осені 2023 року репер не повертався на Батьківщину. За цей період репер неодноразово наривався на хейт. Так, Потапа звинуватили у "зраді" через концерт у Німеччині.

Зауважимо, що у 5 років тому Олег Винник та Потап заспівали в дуеті і презентували глядачам спільну роботу "Найкращий день".

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилася зовнішність Олега Винника за три роки.

Крім цього, Фокус писав, що відома співачка Наталка Карпа натякнула на хворобу Потапа.