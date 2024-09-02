Відома співачка Наталка Карпа натякнула на хворобу Потапа (відео)

Наталка Карпа припустила, що Олексій Потапенко хворіє, через це рідко приїжджає на Батьківщину.

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Українська співачка Наталка Карпа висловилася, що думає стосовно громадської позиції репера Олексія Потапенка (Потапа) та його дружини, співачки Насті Каменських. Свою думку співачка висловила в програмі "33 запитаннях від Люкс ФМ".

Зокрема, за словами Карпи, вона ніяким чином не хоче засуджувати артистів за те, що зараз відбувається у їх житті, адже дотримується принципу: "Не суди, і ти не судимий будеш". Однак, все ж не розуміє позиції Потапа, який свого часу мав багатомільйонну аудиторію в Україні.

Крім цього, співачка припустила, що у репера можуть бути проблеми зі здоров'ям, через, що він багато перебуває за кордоном.

"Я не знаю, що в них відбувається з середини. Насправді, в кожній родині, в кожному колективі, в команді, є багато різних аргументів. Зовні, воно виглядає наче так… Потап, мабуть, через стан здоров'я, більшість перебувє за кордоном", — сказала Карпа.

За словами Наталки Карпи, їй хотілося б більше бачити від Потапа проявів його громадянської позиції зараз у період, коли в Україні триває війна.

"У такі скрутні часи мені б хотілося напевно, щоб він все ж таки підтримав українців, підтримав українську націю, культуру. Десь довів, що недаремно у нього стільки було поціновувачів", — пояснила співачка.

Крім цього, вона висловилася і про дружину Потапа Настю Каменських, яка зараз активно пише пісні іспанською і працює у напрямку Латинської Америки. Наталка Карпа припустила, що зараз пара намагається "вирулювати" туди, куди в них виходить і куди їм зручно. Однак щодо їх підтримки Україні, вона все ж не бачить якоїсь чіткої позиції від артистів, які багато років працювали на українську аудиторію.

"Мені здається, що вони зараз рулять як у них виходить, як їм зручно. Єдине, шкода, що немає цієї чіткої позиції й підтримки України, і крутих українських пісень, які мали бути", — пояснила артистка.

8:01 про Каменських та Потапа

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Карпа показала зворушливу зустріч її маленької доньки з татом-військом.

Крім цього, Фокус писав, що відома співачка розповіла про смерть бойфренда.