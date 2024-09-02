Известная певица Наталка Карпа намекнула на болезнь Потапа (видео)

Наталка Карпа предположила, что Алексей Потапенко болеет, поэтому редко приезжает на Родину.

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Украинская певица Наталка Карпа высказалась, что думает относительно общественной позиции рэпера Алексея Потапенко (Потапа) и его жены, певицы Насти Каменских. Свое мнение певица высказала в программе "33 вопросах от Люкс ФМ".

В частности, по словам Карпы, она никаким образом не хочет осуждать артистов за то, что сейчас происходит в их жизни, ведь придерживается принципа: "Не суди, и ты не судим будешь". Однако, все же не понимает позиции Потапа, который в свое время имел многомиллионную аудиторию в Украине.

Кроме этого, певица предположила, что у рэпера могут быть проблемы со здоровьем, из-за, чего он много находится за границей.

"Я не знаю, что у них происходит изнутри. На самом деле, в каждой семье, в каждом коллективе, в команде, есть много разных аргументов. Внешне, оно выглядит как будто так... Потап, видимо, по состоянию здоровья, большинство находится за границей", — сказала Карпа.

По словам Наталки Карпы, ей хотелось бы больше видеть от Потапа проявлений его гражданской позиции сейчас в период, когда в Украине идет война.

"В такие трудные времена мне бы хотелось наверное, чтобы он все же поддержал украинцев, поддержал украинскую нацию, культуру. Где-то доказал, что не зря у него столько было ценителей", — пояснила певица.

Кроме этого, она высказалась и о жене Потапа Насте Каменских, которая сейчас активно пишет песни на испанском и работает в направлении Латинской Америки. Наталка Карпа предположила, что сейчас пара пытается "выруливать" туда, куда у них получается и куда им удобно. Однако относительно их поддержки Украины, она все же не видит какой-то четкой позиции от артистов, которые много лет работали на украинскую аудиторию.

"Мне кажется, что они сейчас рулят как у них получается, как им удобно. Единственное, жаль, что нет этой четкой позиции и поддержки Украины, и крутых украинских песен, которые должны были быть", — пояснила артистка.

8:01 о Каменских и Потапе

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Карпа показала трогательную встречу ее маленькой дочери с папой-военным.

Кроме этого, Фокус писал, что известная певица рассказала о смерти бойфренда.