Известная певица Наталка Карпа намекнула на болезнь Потапа (видео)
Наталка Карпа предположила, что Алексей Потапенко болеет, поэтому редко приезжает на Родину.
Украинская певица Наталка Карпа высказалась, что думает относительно общественной позиции рэпера Алексея Потапенко (Потапа) и его жены, певицы Насти Каменских. Свое мнение певица высказала в программе "33 вопросах от Люкс ФМ".
В частности, по словам Карпы, она никаким образом не хочет осуждать артистов за то, что сейчас происходит в их жизни, ведь придерживается принципа: "Не суди, и ты не судим будешь". Однако, все же не понимает позиции Потапа, который в свое время имел многомиллионную аудиторию в Украине.
Кроме этого, певица предположила, что у рэпера могут быть проблемы со здоровьем, из-за, чего он много находится за границей.
"Я не знаю, что у них происходит изнутри. На самом деле, в каждой семье, в каждом коллективе, в команде, есть много разных аргументов. Внешне, оно выглядит как будто так... Потап, видимо, по состоянию здоровья, большинство находится за границей", — сказала Карпа.
По словам Наталки Карпы, ей хотелось бы больше видеть от Потапа проявлений его гражданской позиции сейчас в период, когда в Украине идет война.
"В такие трудные времена мне бы хотелось наверное, чтобы он все же поддержал украинцев, поддержал украинскую нацию, культуру. Где-то доказал, что не зря у него столько было ценителей", — пояснила певица.
Кроме этого, она высказалась и о жене Потапа Насте Каменских, которая сейчас активно пишет песни на испанском и работает в направлении Латинской Америки. Наталка Карпа предположила, что сейчас пара пытается "выруливать" туда, куда у них получается и куда им удобно. Однако относительно их поддержки Украины, она все же не видит какой-то четкой позиции от артистов, которые много лет работали на украинскую аудиторию.
"Мне кажется, что они сейчас рулят как у них получается, как им удобно. Единственное, жаль, что нет этой четкой позиции и поддержки Украины, и крутых украинских песен, которые должны были быть", — пояснила артистка.
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