Наталка Карпа показала трогательную встречу ее маленькой дочки с папой-военным

Супругу певицы, ветерану АТО Евгению Терехову, исполнилось 33 года.

В день рождения своего супруга Евгения Терехова певица Наталка Карпа опубликовала в Instagram трогательное видео встречи любимого мужа, который защищает нашу страну от российских оккупантов, с их маленькой дочкой Златой после долгой разлуки. Артистка пожелала мужу долгих лет жизни и попросила вернуться поскорее домой живым и невредимым.

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"Возвращайся, пожалуйста, живым и невредимым. Пусть Господь бережет и благословляет! Долгих лет!" — поздравила Наталка мужа с днем рождения.

На видео Евгений заходит в детский сад, куда ходит его дочка, а двухлетняя Злата бежит ему на встречу, чтобы обнять. Любящий отец дарит малышке розового игрушечного зайца.

В свой день рождения ветеран АТО Евгений Терехов поделился в соцсетях воспоминаниями о том, как до полномасштабной войны отмечал этот день.

"В последние годы на свой день рождения я собирал ребят на мальчишеские посиделки – мечтал в этом году также. Однако судьба спланировала иначе. Сейчас не до празднования. Я благодарен Богу, что дожил до 33-х. Я благодарен родителям за жизнь, за воспитание и безграничную любовь к маме, которую они лелеяли в нашей семье и передали мне. Я благодарю Бога за прекрасных дочерей и за возможность сегодня стоять на защите их будущего. Спасибо братьям и сестрам, за поддержку и плечо в непростые времена… Я каждый день благодарю Бога за наш сильный, смелый и могучий духом народ, который, я уверен – непобедим!", — написал Евгений Терехов у себя в Instagram.

Во время полномасштабной войны в Украине, которая продолжается пятый месяц, многие семьи вынуждены переживать разлуку со своими близкими. Фокус ранее писал о том, как украинские знаменитости делятся своими эмоциями из-за невозможности на протяжении долгого времени обнять любимых. Так Катя Осадчая рассказывала, как тяжело ей далась разлука с супругом, так как телеведущая в начале войны, как и многие украинские женщины приняла решение обезопасить себя и своих детей и уехать за границу.

А украинская артистка Наталья Могилевская на днях наоборот рассказала, что во время войны встретила любовь всей своей жизни. Знаменитость пока не готова раскрыть имя возлюбленного, так как считает, что сейчас не время говорить на романтические темы, однако поделилась с журналистами некоторыми подробности своей личной жизни. Известно, что избранник Могилевской не публичный человек, он долгое время жил в США. Сейчас певица называет его сильным и храбрым мужчиной, с которым ей ничего не страшно. Вместе они ездят по городам Украины, где из-за войны не безопасно. Артистка дает благотворительные концерты, а возлюбленный защищает ее. По словам Могилевской, он не военный, но при необходимости сможет должным образом уберечь ее от любых страшных событий.