Катя Осадчая вернулась в Киев и показала фото с мужем

Телеведущая два месяца была в разлуке с супругом.

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С начала полномасштабной войны в Украине многие женщины вынужденно покинули страну, чтобы защитить себя и своих детей. Спустя время многие стали возвращаться домой. Так вчера в Киев вернулась телеведущая Катя Осадчая. Об этом она написала у себя в Instagram.

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Теледива два месяца не виделась с супругом, Юрием Горбуновым, и опубликовала трогательное фото воссоединения семьи.

"Никогда не расставаться", — подписала снимок Катя Осадчая.

[ + – ] Катя Осадчая встретилась с супругом через два месяца разлуки Фото: Katya Osadcha/Instagram

Сегодня телеведущая вернулась в рабочий режим, и уже побывала в Офисе президента, чтобы усилить работу своего проекта по поиску пропавших людей.

"Важный день и новый важный этап в поиске пропавших… Делаем поиск пропавших еще более масштабным, волонтеры вместе с государством смогут сделать намного больше" — написала Осадчая в Instagram.

[ + – ] Катя Осадчая побывала в Офисе президента со своим проектом по поиску пропавших людей Фото: Katya Osadcha/Instagram

Напомним, недавно Юрий Горбунов говорил, что хотел бы с супругой взять на воспитания ребенка, который потерял семью во время войны. Позже Катя Осадчая объяснила, что они действительно рассматривают с мужем такую возможность, но не хотят принимать поспешных решений, так как усыновление это непростой процесс, к которому нужно заранее подготовиться.

Также Фокус рассказывал о том, как трогательно телеведущая Катя Осадчая поздравила своего супруга и коллегу Юрия Горбунова с Днем ангела. Теледива опубликовала фотографии из семейного архива, которые лучше любых слов говорят о чувствах, царящих между супругами. На снимках можно увидеть, как Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе отдыхают на море, в горах, а также радуются рождению своего маленького сына Даниила. Напомним, у супругов двое совместных детей — пятилетний Иван и девятимесячный Даниил. Также у телеведущей есть старший сын от первого брака – Илья, ему 19 лет.

Во время полномасштабной войны в Украине Юрий Горбунов активно занимается волонтерством и благотворительностью, а Катя Осадчая помогает в розыске пропавших людей.