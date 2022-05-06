"Нас будет больше": Осадчая трогательно поздравила мужа с Днем ангела

Поздравление Катерина сопроводила несколькими фото с мужем.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила своего супруга и коллегу Юрия Горбунова с Днем ангела, опубликовав несколько личных фото.

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"Мой родной Юра, с Днем ангела тебя ❤️ Мы, как и большинство украинских семей, сейчас не вместе, мы не планируем нашу жизнь, но мы живы и потому мы точно знаем, что после победы будем сажать деревья, помогать отстраиваться, много улыбаться, никогда не будем расставаться больше, чем на рабочий день и наша семья будет больше! А еще я поздравляю всех Юрьев, Георгиев, Юрок с именинами, ребята, вы наша сила и гордость, вы все стоящие обороной за нашу страну на любом фронте! Победа скоро!", – написала она.

Фотографии, которыми в посте поделилась Осадчая, лучше любых слов говорят о чувствах, царящих между супругами. Тут можно увидеть снимок и с новорожденным сыном, которого Катя родила в прошлом году, и видео со съемок, и кадры с отдыха пары на море, в горах и тому подобное.

Ранее мы писали о том, что Горбунов намекнул на то, что в семье может появиться усыновленный ребенок. Позже комментарий по этому поводу дала и сама Осадчая.