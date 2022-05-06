"Нас буде більше": Осадча зворушливо привітала чоловіка з Днем ангела

Привітання Катерина супроводжувала кількома фото з чоловіком.

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Українська телеведуча Катя Осадча привітала свого чоловіка та колегу Юрія Горбунова з Днем ангела, опублікувавши кілька особистих фото.

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"Мій рідний Юро, з Днем ангела тебе ❤️ Ми, як і більшість українських сімей, зараз не разом, ми не плануємо наше життя, але ми живі й тому ми точно знаємо, що після перемоги будемо садити дерева, допомагати відбудовуватися, багато посміхатись, ніколи не будемо розлучатися більше, ніж на робочий день і наша сім'я буде більшою! А ще я вітаю всіх Юріїв, Георгієв, Юрків з іменинами, хлопці, ви наша сила та гордість, ви всі, хто стоять обороною за нашу країну на будь-якому фронті! Перемога скоро!" — написала вона.

Фото, якими в дописі поділилася Осадча, краще за будь-які слова говорять про почуття, що панують між подружжям. Тут можна побачити знімок і з новонародженим сином, якого Катя народила минулого року, та відео зі зйомок, і кадри з відпочинку пари на морі, у горах тощо.

Раніше ми писали про те, що Горбунов натякнув на те, що в сім'ї може з'явитися усиновлена дитина. Пізніше коментар із цього приводу дала й сама Осадча.