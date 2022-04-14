Юрій Горбунов розповів про можливе всиновлення дитини, яка втратила батьків через війну

Наразі шоумен займається волонтерством, а також дає концерти, виступаючи перед українськими захисниками.

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Український шоумен та телеведучий Юрій Горбунов розповів, що після закінчення війни не відкидає, що вони з дружиною Катериною Осадчою можуть усиновити дитину, яка залишилася без батьків, що загинули під час війни. Ці слова пролунали в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Горбунов поспілкувався з колегами у відеоформаті та поділився тим, чим займається останній місяць. За його словами, зараз дуже багато роботи.

"Я іноді почуваюся професійним водієм. Ми іноді добу не встаємо з-за керма. Ноги затікають, руки затікають, але треба керувати. В мене два напрямки роботи, які ми останніми тижнями сильно розвиваємо, — це Спілка підприємців кіно- та телеіндустрії, куди входить близько 20 активних людей, і серед них — мої колеги з Ради Держкіно… Ця команда здійснює величезну роботу. За останній час передано велику кількість касок, бронежилетів. медикаментів…"

[ + – ] Швидкі для українських захисників із медикаментами поїхали до Харківської та Чернігівської областей

Крім того, команда вже закупила кілька автомобілів швидкої допомоги в Європі, повністю обладнаних та запакованих необхідними медикаментами для порятунку поранених воїнів. З трьох авто одне вже вирушило до Чернігівської області, друге — до Харківської, а третє поїде на Донбас. Наступного тижня в Україну приженуть ще одну машину, в планах — купити ще п'ять.

Другий напрямок роботи — концерти. Юрій виступає перед військовими разом зі своєю командою, в якій його колишні партери з "Шоу Юри", а також виконавці як Світлана Тарабарова, DZIDZIO, Kadnay, Руслана. Ці концерти, зізнається Горбунов, дають величезний заряд позитиву не лише артистам, а й українським захисникам, які приходять відпочити та не говорять про війну.

Щодо дітей, то, за словами Горбунова, про війну його власні сини дізналися в перші хвилини, побачивши 24 лютого о пів на п'яту ранку два вибухи за вікном. Катерина та Юрій виховують п'ятирічного Івана та семимісячного Данила.

Говорячи на тему майбутнього відновлення України, телеведучий зазначив, що чекає не лише колосальна робота щодо будівництва житла, інфраструктури та іншого, а й необхідність усиновлення дітей, які залишилися сиротами. І таких, наголошує він, дуже багато.

"Це буде на плечах усіх українців. І ми також про це думаємо", — сказав Горбунов.

Дружина Юрія теж не сидить склавши руки, а допомагає в розшуку зниклих людей.

Нагадаємо, хто з українських зірок вирушив воювати за Україну.