Катя Осадча стала мамою втретє (фото)

Чоловік телеведучої Юрій Горбунов був присутній на пологах і перерізав пуповину.

Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча стала мамою втретє. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімок, на якому тримає за руку новонародженого.

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"Привіт, наш новий Всесвіт!❤️ Я мама трьох синів❤️ @gorbunovyuriy спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять гарні хлопці😉", — підписала вона знімок.

[ + – ] Катя Осадча з новонародженим сином

Першим, хто відреагував на публікації, став чоловік Осадчої Юрій Горбунов.

"Любов моя!", — прокоментував він.

На своїй сторінці в соцмережі щасливий батько теж поділився кількома фото, серед яких — знімок ніжки новонародженого, а також розповів про пережиті емоції.

"Сьогодні, 19 серпня о 5.05 ранку в нашій родині сталася щаслива, довгоочікувана подія — у нас народився ще один синочок! Пишаюся тобою, наша мамо! Люблю тебе! Ми дуже щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття — перерізати пуповину і бачити, як з'являється на світ твоя дитина. Дякую тобі за це!", — написав Горбунов.

[ + – ] Юрій Горбунов був присутній при народженні сина і перерізав пуповину

Серед тих, хто привітав телеведучу з цією радісною подією, були Даша Астаф'єва, Марічка Падалко, Міша Романова, Лідія Таран, Віталій Козловський та багато інших знаменитостей.

В Осадчої є син Ілля, який народився в шлюбі моделі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні йому виповниться 19 років. Пара розлучилася через два роки після народження первістка.

Чотири роки тому Осадча вийшла заміж за шоумена Юрія Горбунова. 18 лютого 2017 року вона подарувала чоловікові сина Івана.

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