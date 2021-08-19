Катя Осадчая стала мамой в третий раз (фото)

Супруг телеведущей Юрий Горбунов присутствовал при родах и перерезал пуповину.

Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав снимок, на котором держит за руку новорожденного.

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"Привет, наша новая Вселенная! ❤️ Я мама троих сыновей ❤️ @gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята 😉", – подписала она снимок.

[ + – ] Катя Осадчая с новорожденным сыном

Первым, кто отреагировал на публикации, стал супруг Осадчей Юрий Горбунов.

"Любовь моя!", – прокомментировал он.

На своей странице в соцсети счастливый отец тоже поделился несколькими фото, среди которых – снимок ножки новорожденного, а также рассказал о пережитых эмоциях.

"Сегодня, 19 августа в 5.05 утра в нашей семье произошло счастливое, долгожданное событие – у нас родился еще один сынок! Горжусь тобой, наша мама! Люблю тебя! Мы очень счастливы!!! Какое это невероятное ощущение – перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок Спасибо тебе за это!", – написал Горбунов.

[ + – ] Юрий Горбунов присутствовал при рождении сына и перерезал пуповину

Среди тех, кто поздравил телеведущую с этим радостным событием, были Даша Астафьева, Маричка Падалко, Миша Романова, Лидия Таран, Виталий Козловский и многие другие знаменитости.

У Осадчей есть сын Илья, который родился в браке модели с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре ему исполнится 19 лет. Пара развелась спустя два года после рождения первенца.

Четыре года назад Осадчая вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова. 18 февраля 2017 года она подарила мужу сына Ивана.

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