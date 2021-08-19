Муж Скарлетт Йоханссон сообщил о рождении второго ребенка и назвал его имя

Актриса тщательно скрывала свою беременность, и новость о пополнении в семье стала неожиданностью для многих ее поклонников.

Не успели СМИ сообщить о второй беременности 36-летней голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон, как уже вскоре стало известно о том, что знаменитость родила сына. Радостную новость в соцсети сообщил ее супруг Колин Жост.

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"Хорошо, хорошо, у нас родился ребенок. Его зовут Космо, мы его очень любим. Мы будем очень признательны за конфиденциальность", – написал молодой папа в Instagram. Рождение ребенка СМИ подтвердил и представитель Скарлетт Марсель Паризо, обойдясь без каких-либо подробностей.

Йоханссон, которая воспитывает шестилетнюю дочь Роуз от первого брака с Роменом Дауриаком, до последнего скрывала интересное положение, поэтому новость о пополнении в звездном семействе для многих сала настоящей сенсацией.

[ + – ] Колин Жост сообщил о рождении сына, которого назвали Космо

Впервые о беременности актрисы после того, как она пропустила несколько важных мероприятий по продвижению нового супергеройского боевика от Marvel / Disney "Черная вдова", где не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером. Вместо этого она появлялась виртуально, например, в июне в интервью Zoom с ведущим "Tonight Show" Джимми Фэллоном.

По словам инсайдеров, знаменитость намеренно не афишировала беременность и вела себя очень сдержанно в этот период, избегая внимания публики.

Напомним, муж актрисы подтвердил, что они ожидают появления малыша. Мы также писали о том, что недавно Скарлетт подала иск на компанию Disney из-за стриминга фильма "Черная вдова". По словам актрисы, она недополучила серьезную часть прибыли от показа фильма, и теперь требует компенсацию.