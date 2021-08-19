Чоловік Скарлетт Йоганссон повідомив про народження другої дитини і назвав її ім'я

Актриса ретельно приховувала свою вагітність, і новина про поповнення в родині стала несподіванкою для багатьох її шанувальників.

Не встигли ЗМІ повідомити про другу вагітність 36-річної голлівудської актриси Скарлетт Йоганссон, як вже незабаром стало відомо про те, що знаменитість народила сина. Радісну новину в соцмережі повідомив її чоловік Колін Джост.

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"Добре, добре, у нас народилася дитина. Його звуть Космо, ми його дуже любимо. Ми будемо дуже вдячні за конфіденційність", — написав молодий тато в Instagram. Народження дитини ЗМІ підтвердив і представник Скарлетт Марсель Паризо, обійшовшись без будь-яких подробиць.

Йоганссон, яка виховує шестирічну дочку Роуз від першого шлюбу з Роменом Доріаком, до останнього приховувала цікавий стан, тому новина про поповнення в зоряному сімействі для багатьох сала справжньою сенсацією.

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Вперше про вагітність актриси стало відомо після того, як вона пропустила кілька важливих заходів по просуванню нового супергеройського бойовика від Marvel/Disney "Чорна вдова", де вона не тільки зіграла головну роль, а й виступила продюсером. Замість цього Скарлетт з'являлася віртуально, наприклад, у червні в інтерв'ю Zoom з ведучим "Tonight Show" Джиммі Феллоном.

За словами інсайдерів, знаменитість навмисно не афішувала вагітність і поводила себе дуже стримано У цей період, уникаючи уваги публіки.

Нагадаємо, чоловік актриси підтвердив, що вони очікують появи малюка. Ми також писали про те, що недавно Скарлетт подала позов на компанію Disney через стрімінг фільму "Чорна вдова". За словами актриси, вона недоотримала серйозну частину прибутку від показу фільму, і тепер вимагає компенсацію.