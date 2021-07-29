Скарлетт Йоганссон подала в суд на Disney через стримінг фільму "Чорна вдова"
Кінокомпанії активно виводять нові фільми на стримінгові платформи, через що актори втрачають частину гонорару, яка прив'язана до продажу квитків.
Актриса Скарлетт Йоганссон, яка виконала головну роль у фільмі "Чорна вдова" (Black Widow, 2021) за мотивами коміксів Marvel, подала позов проти компанії Disney у Верховний суд Лос-Анджелеса.
Позов поданий тому, що компанія запустила показ кінострічки на своїй стримінговій платформі Disney + одночасно з прем'єрою в кінотеатрах США. Про це повідомила газета USA Today.
Згідно з умовами угоди з компанією Marvel Entertainment, яка належить Disney, значну частину гонорару Йоганссон становить дохід від продажу квитків. За словами адвокатів актриси, їй було гарантовано, що прем'єра фільму відбудеться тільки в кінотеатрах.
"Disney навмисно змусила Marvel порушити угоду без будь-якого обґрунтування, щоб не дати пані Йоганссон повною мірою реалізувати вигоду від її угоди з Marvel", — йдеться в позові.
Представники актриси хотіли переглянути її контракт після того, як дізналися стратегію випуску "Чорної вдови", але в позові йдеться, що Disney і Marvel не відповіли на їхній запит.
Газета зазначає, що ця справа може стати поворотною в індустрії розваг — в умовах, коли кінокомпанії все більше уваги приділяють стримінговим платформам, багато акторів зазнають збитків.
"Не секрет, що Disney випускає такі фільми як "Чорна вдова" на Disney +, щоб збільшити кількість передплатників і тим самим підвищити вартість акцій компанії. Не секрет і те, що вона використовує пандемію COVID-19 як привід для цього", — сказав адвокат Йоганссон Джон Берлінськи.
"Але ігнорування контрактів акторів, відповідальних за успіх його фільмів, у рамках цієї недалекоглядної стратегії порушує їхні права, і ми з нетерпінням чекаємо можливості довести це в суді", — заявив адвокат.
USA Today нагадує, що Warner Bros. раніше оголосила, що "Чудо-жінка: 1984" одночасно транслюватиметься на HBO Max і в кінотеатрах під час Різдва, а також переглянули весь план прокату фільму. Після цього компанія виплатила зірці фільму актрисі Гадот і режисерові Петті Дженкінсу по 10 млн доларів.
Прем'єра фільму "Чорна вдова" про героїню Наташу Романофф, якій доведеться зустрітися зі своїм минулим і дізнатися про небезпечну змову, у США відбулася 9 липня. На сьогодні касові збори фільму в Штатах перевищили $156 млн, ще $160 млн стрічка зібрала в інших країнах.
Нагадаємо, кілька разів через локдауни переносили прем'єри вітчизняних кінематографістів, але тепер призначені точні дати показу трьох давно обговорюваних повнометражних стрічок різних жанрів: спортивної драми, пригодницького мультфільму і хорору.
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