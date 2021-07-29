Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга фильма "Черная вдова"

Кинокомпании активно выводят новые фильмы на стриминговые платформы, из-за чего актеры теряют часть гонорара, которая привязана к продажам билетов.

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая исполнила главную роль в фильме "Черная вдова" (Black Widow, 2021) по мотивам комиксов Marvel, подала иск против компании Disney в Верховный суд Лос-Анджелеса.

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Иск подан потому, что компания запустила показ киноленты на своей стриминговой платформе Disney+ одновременно с премьерой в кинотеатрах США. Об этом сообщила газета USA Today.

Согласно условиям соглашения с принадлежащей Disney компанией Marvel Entertainment, значительную часть гонорара Йоханссон составляет доход от продажи билетов. По словам адвокатов актрисы, ей было гарантировано, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах.

"Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel", – говорится в иске.

Представители актрисы хотели пересмотреть ее контракт после того, как узнали стратегию выпуска "Черной вдовы", но в иске говорится, что Disney и Marvel не ответили на их запрос.

Газета отмечает, что данное дело может стать поворотным в индустрии развлечений – в условиях, когда кинокомпании все больше внимания уделяют стриминговым платформам, многие актеры несут убытки.

"Не секрет, что Disney выпускает такие фильмы, как "Черная вдова", на Disney+, чтобы увеличить количество подписчиков и тем самым повысить стоимость акций компании. Не секрет и то, что он использует пандемию COVID-19 в качестве предлога для этого", – сказал адвокат Йоханссон Джон Берлински.

"Но игнорирование контрактов актеров, ответственных за успех его фильмов, в рамках этой недальновидной стратегии нарушает их права, и мы с нетерпением ждем возможности доказать это в суде", – заявил адвокат.

USA Today напоминает, что Warner Bros. ранее объявила, что "Чудо-женщина: 1984" одновременно будет транслироваться на HBO Max и в кинотеатрах во время Рождества, а также пересмотрели весь план проката фильма. После этого компания выплатила звезде фильма актрисе Гадот и режиссеру Пэтти Дженкинсу по 10 млн долларов.

Премьера фильма "Черная вдова" о героине Наташе Романофф, которой предстоит встретиться со своим прошлым и узнать об опасном заговоре, в США состоялась 9 июля. На сегодняшний день кассовые сборы фильма в Штатах превысили $156 млн, еще $160 млн лента собрала в других странах.

Напомним, несколько раз из-за локдаунов переносили премьеры отечественных кинематографистов, но теперь назначены точные даты показа трех давно обсуждаемых полнометражных лент разных жанров: спортивной драмы, приключенческого мультфильма и хоррора.

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