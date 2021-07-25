Украинские премьеры. "Посторонний", "Пульс", "Гулливер возвращается" — на экранах кинотеатров

Несколько раз из-за локдаунов переносили премьеры отечественных кинематографистов, но теперь назначены точные даты показа трех давно обсуждаемых полнометражных лент разных жанров: спортивной драмы, приключенческого мультфильма и хоррора.

"Пульс"

Украина, 2020, спортивная драма

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Тема: преодоление испытаний судьбы

Премьера: 22 июля

В ролях: Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем Сейтаблаев

[ + – ] "Пульс" Украина, 2020, спортивная драма

Даже по проморолику чувствуется, что должен получиться хороший мотивационный фильм. Лента основана на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. По сюжету молодая легкоатлетка живет в провинциальном городке и мечтает попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера на первых порах развивается удачно, но в результате страшной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение.

У нее мало шансов не только продолжить спортивную карьеру, но и просто вернуться к обычной жизни. Однако спортсменка проявляет сильный характер. Ее цель — вернуться в строй и отправиться на Олимпиаду.

Константин Рылев, редактор отдела культуры: "Обязательно нужно посмотреть "Возвращение Гулливера", куда вложено немало труда и средств, чтобы выяснить, не зря ли он вернулся"

Уже больше года известен саундтрек к "Пульсу" — это бодрая песня Go-go! в исполнении рэперши alyona alyona. Музыку к фильму написал лидер группы The Maneken Евгений Филатов.

Добавим, что в этом году "Пульс" открыл кинофестиваль Flathead Lake International Cinemafest (США), где получил четыре номинации и две из них выиграл — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" (Сергей Чеботаренко). "Искренне удивлен, что это первый фильм украинского режиссера. Рад, что "Пульс" прибыл из другой части планеты, чтобы оказаться здесь и сейчас", — отметил Дэвид Кинг, глава жюри, продюсер и сценарист.

"Гулливер возвращается"

Украина, 2020, анимация

Тема: авантюрист, умеющий побеждать в политике

Премьера: 19 августа

Роли озвучивали: Владимир Дантес, Станислав Боклан, Надя Дорофеева, Евгений Кошевой

[ + – ] "Гулливер возвращается", Украина, 2020, анимация

Первая полнометражная анимационная картина "Квартала-95" задумана как эпичное полотно, ведь на начальном этапе ее курировал лично Владимир Зеленский. Неспроста в третьем трейлере даже указано: "Ко Дню Независимости Украины".

Работа над проектом длилась около четырех лет. Мы придумали и разработали порядка трех тысяч сцен. У нас был долгий процесс адаптации шуток, которые придумывали авторы "Студии Квартал-95", чтобы все правильно было воспринято западной публикой режиссер мульта "Гулливер возвращается" Илья Максимов

Напомним, в 2016 году случился скандал: Владимир Зеленский публично отказался от госфинансирования этой ленты (бюджет немаленький — 75 млн грн): "Это проект, в который мы вложили душу. Но я хочу отказаться от питчинга в связи с ситуацией, сложившейся в медиа­пространстве. Однако мы сделаем этот проект. Зрители Украины обязательно его увидят". И вот свершилось!

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Почему Зеленский был так настойчив? В этой картине, судя по трейлеру, множество параллелей с его политической биографией. У Лилипутии полно проблем. Со стороны моря замер у ворот столицы враг на сотнях боевых кораблей. Лилипутия также плохо вооружена, но прибывает Гулливер, который в мультике совсем не великан. Каким-то образом он собирается прекратить войну. Ролик интригующе замирает на его фразе: "У меня есть идея!"

Добавим, что квартальцы, дабы мульт не провисал, пригласили в качестве консультанта американского аниматора Тони Бониллу, участвовавшего в создании таких мегахитов, как "Зверополис" и "Моана". Любопытно, что получилось из синтеза сказки Свифта, украинских реалий и американского редактирования. Авторы сообщают, что прокат "Гулливера" запланирован в 35 странах.

"Посторонний"

Украина, 2019, детектив-хоррор с элементами абсурда

Тема: удивительное рядом

Премьера: 19 августа

В ролях: Анастасия Евтушенко, Даша Трегубова, Сергей Калантай

[ + – ] "Посторонний", Украина, 2019, детектив-хоррор с элементами абсурда

На сегодня у картины 11 международных наград, в том числе на фестивале Monsters of Horror International Film Festival (Tulsa, Oklahoma, USA, 2020) картина получила приз за лучший фильм на иностранном языке, а на форуме Hollywood Blood Horror Festival ( Los Angeles, USA, 2020) — приз за лучший сценарий. Стиль режиссера и сценариста Дмитрия Томашпольского всегда предполагает некую абсурдность ("Моя бабушка Фанни Каплан"), здесь ее тоже хватает.

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По сюжету команда по синхронному плаванию вдруг исчезла под водой в бассейне во время выступления. А еще через некоторое время пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Эти исчезновения расследует инспектор Глуховская, в карьере которой до этих случаев не было нераскрытых дел.