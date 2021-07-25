Украинские премьеры. "Посторонний", "Пульс", "Гулливер возвращается" — на экранах кинотеатров
Несколько раз из-за локдаунов переносили премьеры отечественных кинематографистов, но теперь назначены точные даты показа трех давно обсуждаемых полнометражных лент разных жанров: спортивной драмы, приключенческого мультфильма и хоррора.
"Пульс"
Украина, 2020, спортивная драма
Тема: преодоление испытаний судьбы
Премьера: 22 июля
В ролях: Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем Сейтаблаев
Даже по проморолику чувствуется, что должен получиться хороший мотивационный фильм. Лента основана на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. По сюжету молодая легкоатлетка живет в провинциальном городке и мечтает попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера на первых порах развивается удачно, но в результате страшной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение.
У нее мало шансов не только продолжить спортивную карьеру, но и просто вернуться к обычной жизни. Однако спортсменка проявляет сильный характер. Ее цель — вернуться в строй и отправиться на Олимпиаду.
Константин Рылев, редактор отдела культуры: "Обязательно нужно посмотреть "Возвращение Гулливера", куда вложено немало труда и средств, чтобы выяснить, не зря ли он вернулся"
Уже больше года известен саундтрек к "Пульсу" — это бодрая песня Go-go! в исполнении рэперши alyona alyona. Музыку к фильму написал лидер группы The Maneken Евгений Филатов.
Добавим, что в этом году "Пульс" открыл кинофестиваль Flathead Lake International Cinemafest (США), где получил четыре номинации и две из них выиграл — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" (Сергей Чеботаренко). "Искренне удивлен, что это первый фильм украинского режиссера. Рад, что "Пульс" прибыл из другой части планеты, чтобы оказаться здесь и сейчас", — отметил Дэвид Кинг, глава жюри, продюсер и сценарист.
"Гулливер возвращается"
Украина, 2020, анимация
Тема: авантюрист, умеющий побеждать в политике
Премьера: 19 августа
Роли озвучивали: Владимир Дантес, Станислав Боклан, Надя Дорофеева, Евгений Кошевой
Первая полнометражная анимационная картина "Квартала-95" задумана как эпичное полотно, ведь на начальном этапе ее курировал лично Владимир Зеленский. Неспроста в третьем трейлере даже указано: "Ко Дню Независимости Украины".
Работа над проектом длилась около четырех лет. Мы придумали и разработали порядка трех тысяч сцен. У нас был долгий процесс адаптации шуток, которые придумывали авторы "Студии Квартал-95", чтобы все правильно было воспринято западной публикой
Напомним, в 2016 году случился скандал: Владимир Зеленский публично отказался от госфинансирования этой ленты (бюджет немаленький — 75 млн грн): "Это проект, в который мы вложили душу. Но я хочу отказаться от питчинга в связи с ситуацией, сложившейся в медиапространстве. Однако мы сделаем этот проект. Зрители Украины обязательно его увидят". И вот свершилось!Важно
Почему Зеленский был так настойчив? В этой картине, судя по трейлеру, множество параллелей с его политической биографией. У Лилипутии полно проблем. Со стороны моря замер у ворот столицы враг на сотнях боевых кораблей. Лилипутия также плохо вооружена, но прибывает Гулливер, который в мультике совсем не великан. Каким-то образом он собирается прекратить войну. Ролик интригующе замирает на его фразе: "У меня есть идея!"
Добавим, что квартальцы, дабы мульт не провисал, пригласили в качестве консультанта американского аниматора Тони Бониллу, участвовавшего в создании таких мегахитов, как "Зверополис" и "Моана". Любопытно, что получилось из синтеза сказки Свифта, украинских реалий и американского редактирования. Авторы сообщают, что прокат "Гулливера" запланирован в 35 странах.
"Посторонний"
Украина, 2019, детектив-хоррор с элементами абсурда
Тема: удивительное рядом
Премьера: 19 августа
В ролях: Анастасия Евтушенко, Даша Трегубова, Сергей Калантай
На сегодня у картины 11 международных наград, в том числе на фестивале Monsters of Horror International Film Festival (Tulsa, Oklahoma, USA, 2020) картина получила приз за лучший фильм на иностранном языке, а на форуме Hollywood Blood Horror Festival ( Los Angeles, USA, 2020) — приз за лучший сценарий. Стиль режиссера и сценариста Дмитрия Томашпольского всегда предполагает некую абсурдность ("Моя бабушка Фанни Каплан"), здесь ее тоже хватает.Важно
По сюжету команда по синхронному плаванию вдруг исчезла под водой в бассейне во время выступления. А еще через некоторое время пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Эти исчезновения расследует инспектор Глуховская, в карьере которой до этих случаев не было нераскрытых дел.