ТОП-10 сериалов Независимой Украины

За годы независимости Украина телефильмов произвела множество: от мини-сериалов до мыльных опер в 100 серий – есть из чего выбирать. Если в начале это была, в основном, копродукция с Россией, то после введенных запретов на российский контент наши телеканалы вынуждены были начать развивать собственное сериальное производство, в чем и преуспели. В основном украинские сериалы — это комедии и мелодрамы, немного детективов и даже один патриотический боевик.

Фокус отобрал 20 сериалов производства Украины, вызвавших наибольший резонанс: о них писала пресса, а актеры, исполнившие главные роли, стали звездами. Читателям предлагаем проголосовать за самые интересные из сериалов, не потерявшие, на ваш взгляд, актуальности.

Ваше онлайн-голосование поможет отобрать лучшие из лучших лент и составить ТОП-10 украинских сериалов!