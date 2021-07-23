ТОП-10 серіалів Незалежної України

За роки незалежності Україна телефільмів виробила багато: від міні-серіалів до мильних опер на 100 серій — є з чого вибирати. Якщо на початку це була, переважно, копродукція з Росією, то після введених заборон на російський контент наші телеканали змушені були почати розвивати власне серіальне виробництво, в чому і досягли успіху. Переважно українські серіали — це комедії і мелодрами, трохи детективів і навіть один патріотичний бойовик.

Фокус відібрав 20 серіалів виробництва України, що викликали найбільший резонанс: про них писала преса, а актори, що виконали головні ролі, стали зірками. Читачам пропонуємо проголосувати за найцікавіші з серіалів, які не втратили, на ваш погляд, актуальність.

Ваше онлайн-голосування допоможе відібрати кращі з кращих стрічок і скласти ТОП-10 українських серіалів!