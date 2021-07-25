Українські прем'єри. "Сторонній", "Пульс", "Гулівер повертається" — на екранах кінотеатрів

Кілька разів через локдауни переносили прем'єри вітчизняних кінематографістів, але тепер призначені точні дати показу трьох давно обговорюваних повнометражних стрічок різних жанрів: спортивної драми, пригодницького мультфільму і горору.

"Пульс"

Україна, 2020 року, спортивна драма

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Тема: подолання випробувань долі

Премʼєра: 22, липня

У ролях: Наталя Бабенко, Станіслав Боклан, Олександр Кобзар, Лілія Ребрик, Ахтем Сеїтаблаєв

[ + – ] "Пульс" Україна, 2020 року, спортивна драма

Навіть по проморолику відчувається, що має вийти хороший мотиваційний фільм. Стрічка заснована на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. За сюжетом молода легкоатлетка живе в провінційному містечку і мріє потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна карʼєра спочатку розвивається вдало, але в результаті страшної автомобільної аварії дівчина отримує важкі травми і майже втрачає зір.

У неї мало шансів не тільки продовжити спортивну карʼєру, але і просто повернутися до звичайного життя. Однак спортсменка проявляє сильний характер. Її мета — повернутися в стрій і відправитися на Олімпіаду.

Костянтин Рильов, редактор відділу культури: "Обов'язково потрібно подивитися "Повернення Гуллівера", куди вкладено чимало праці і коштів, щоб з'ясувати, чи не даремно він повернувся"

Вже більше року відомий саундтрек до "Пульсу" — це бадьора пісня Go-go! у виконанні реперки alyona alyona. Музику до фільму написав лідер групи The Maneken Євген Філатов.

Додамо, що цього року "Пульс" відкрив кінофестиваль Flathead Lake International Cinemafest (США), де отримав чотири номінації і дві з них виграв — "Кращий фільм" і "Кращий режисер" (Сергій Чеботаренко). "Щиро здивований, що це перший фільм українського режисера. Радий, що "Пульс" прибув з іншої частини планети, щоб опинитися тут і зараз", — зазначив Девід Кінг, глава журі, продюсер і сценарист.

"Гулівер повертається"

Україна, 2020 року, анімація

Тема: авантюрист, що вміє перемагати в політиці

Премʼєра: 19 серпня

Ролі озвучували: Володимир Дантес, Станіслав Боклан, Надя Дорофєєва, Євген Кошовий

[ + – ] "Гулівер повертається", Україна, 2020 року, анімація

Перша повнометражна анімаційна картина "Кварталу-95" задумана як епічне полотно, адже на початковому етапі її курував особисто Володимир Зеленський. Не просто так у третьому трейлері навіть вказано: "До Дня Незалежності України".

Робота над проектом тривала близько чотирьох років. Ми придумали і розробили близько трьох тисяч сцен. У нас був довгий процес адаптації жартів, які придумували автори "Студії Квартал-95", щоб все правильно було сприйнято західною публікою режисер мультфільму "Гулівер повертається" Ілля Максимов

Нагадаємо, у 2016 році трапився скандал: Володимир Зеленський публічно відмовився від держфінансування цієї стрічки (бюджет немаленький — 75 млн грн): "Це проект, в який ми вклали душу. Але я хочу відмовитися від пітчингу через ситуацію, що склалася у медіа-просторі. Однак ми зробимо цей проект. Глядачі України обовʼязково його побачать". І ось сталося!

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Чому Зеленський був такий наполегливий? У цій картині, судячи з трейлеру, безліч паралелей з його політичною біографією. У Ліліпутії повно проблем. З боку моря завмер біля воріт столиці ворог на сотнях бойових кораблів. Ліліпутія також погано озброєна, але прибуває Гуллівер, який в мультику зовсім велетень. Якимось чином він збирається припинити війну. Ролик інтригуюче завмирає на його фразі: "У мене є ідея!"

Додамо, що кварталівці, щоб мульт не провисав, запросили в якості консультанта американського аніматора Тоні Боніллу, який брав участь у створенні таких мегахітів, як "Зоотрополіс" і "Моана". Цікаво, що вийшло з синтезу казки Свіфта, українських реалій та американського редагування. Автори повідомляють, що прокат "Гуллівера" запланований у 35 країнах.

"Сторонній"

Україна, 2019, детектив-горор з елементами абсурду

Тема: дивовижне поруч

Премʼєра: 19 серпня

В ролях: Анастасія Євтушенко, Даша Трегубова, Сергій Калантай

[ + – ] "Сторонній", Україна, 2019, детектив-горор з елементами абсурду

На сьогодні у картини 11 міжнародних нагород, зокрема на фестивалі Monsters of Horror International Film Festival (Tulsa, Oklahoma, USA, 2020) картина отримала приз за кращий фільм іноземною мовою, а на форумі Hollywood Blood Horror Festival (Los Angeles, USA, 2020) — приз за кращий сценарій. Стиль режисера і сценариста Дмитра Томашпільського завжди передбачає якусь абсурдність ("Моя бабуся Фанні Каплан"), тут її теж вистачає.

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За сюжетом команда з синхронного плавання раптом зникла під водою в басейні під час виступу. А ще через деякий час пацієнтка водолікарні зникла під час прийому хвойно-перлинної ванни. Ці зникнення розслідує інспектор Глуховська, в карʼєрі якої до цих випадків не було нерозкритих справ.