Українські прем'єри. "Сторонній", "Пульс", "Гулівер повертається" — на екранах кінотеатрів
Кілька разів через локдауни переносили прем'єри вітчизняних кінематографістів, але тепер призначені точні дати показу трьох давно обговорюваних повнометражних стрічок різних жанрів: спортивної драми, пригодницького мультфільму і горору.
"Пульс"
Україна, 2020 року, спортивна драма
Тема: подолання випробувань долі
Премʼєра: 22, липня
У ролях: Наталя Бабенко, Станіслав Боклан, Олександр Кобзар, Лілія Ребрик, Ахтем Сеїтаблаєв
Навіть по проморолику відчувається, що має вийти хороший мотиваційний фільм. Стрічка заснована на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. За сюжетом молода легкоатлетка живе в провінційному містечку і мріє потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна карʼєра спочатку розвивається вдало, але в результаті страшної автомобільної аварії дівчина отримує важкі травми і майже втрачає зір.
У неї мало шансів не тільки продовжити спортивну карʼєру, але і просто повернутися до звичайного життя. Однак спортсменка проявляє сильний характер. Її мета — повернутися в стрій і відправитися на Олімпіаду.
Костянтин Рильов, редактор відділу культури: "Обов'язково потрібно подивитися "Повернення Гуллівера", куди вкладено чимало праці і коштів, щоб з'ясувати, чи не даремно він повернувся"
Вже більше року відомий саундтрек до "Пульсу" — це бадьора пісня Go-go! у виконанні реперки alyona alyona. Музику до фільму написав лідер групи The Maneken Євген Філатов.
Додамо, що цього року "Пульс" відкрив кінофестиваль Flathead Lake International Cinemafest (США), де отримав чотири номінації і дві з них виграв — "Кращий фільм" і "Кращий режисер" (Сергій Чеботаренко). "Щиро здивований, що це перший фільм українського режисера. Радий, що "Пульс" прибув з іншої частини планети, щоб опинитися тут і зараз", — зазначив Девід Кінг, глава журі, продюсер і сценарист.
"Гулівер повертається"
Україна, 2020 року, анімація
Тема: авантюрист, що вміє перемагати в політиці
Премʼєра: 19 серпня
Ролі озвучували: Володимир Дантес, Станіслав Боклан, Надя Дорофєєва, Євген Кошовий
Перша повнометражна анімаційна картина "Кварталу-95" задумана як епічне полотно, адже на початковому етапі її курував особисто Володимир Зеленський. Не просто так у третьому трейлері навіть вказано: "До Дня Незалежності України".
Робота над проектом тривала близько чотирьох років. Ми придумали і розробили близько трьох тисяч сцен. У нас був довгий процес адаптації жартів, які придумували автори "Студії Квартал-95", щоб все правильно було сприйнято західною публікою
Нагадаємо, у 2016 році трапився скандал: Володимир Зеленський публічно відмовився від держфінансування цієї стрічки (бюджет немаленький — 75 млн грн): "Це проект, в який ми вклали душу. Але я хочу відмовитися від пітчингу через ситуацію, що склалася у медіа-просторі. Однак ми зробимо цей проект. Глядачі України обовʼязково його побачать". І ось сталося!Важливо
Чому Зеленський був такий наполегливий? У цій картині, судячи з трейлеру, безліч паралелей з його політичною біографією. У Ліліпутії повно проблем. З боку моря завмер біля воріт столиці ворог на сотнях бойових кораблів. Ліліпутія також погано озброєна, але прибуває Гуллівер, який в мультику зовсім велетень. Якимось чином він збирається припинити війну. Ролик інтригуюче завмирає на його фразі: "У мене є ідея!"
Додамо, що кварталівці, щоб мульт не провисав, запросили в якості консультанта американського аніматора Тоні Боніллу, який брав участь у створенні таких мегахітів, як "Зоотрополіс" і "Моана". Цікаво, що вийшло з синтезу казки Свіфта, українських реалій та американського редагування. Автори повідомляють, що прокат "Гуллівера" запланований у 35 країнах.
"Сторонній"
Україна, 2019, детектив-горор з елементами абсурду
Тема: дивовижне поруч
Премʼєра: 19 серпня
В ролях: Анастасія Євтушенко, Даша Трегубова, Сергій Калантай
На сьогодні у картини 11 міжнародних нагород, зокрема на фестивалі Monsters of Horror International Film Festival (Tulsa, Oklahoma, USA, 2020) картина отримала приз за кращий фільм іноземною мовою, а на форумі Hollywood Blood Horror Festival (Los Angeles, USA, 2020) — приз за кращий сценарій. Стиль режисера і сценариста Дмитра Томашпільського завжди передбачає якусь абсурдність ("Моя бабуся Фанні Каплан"), тут її теж вистачає.Важливо
За сюжетом команда з синхронного плавання раптом зникла під водою в басейні під час виступу. А ще через деякий час пацієнтка водолікарні зникла під час прийому хвойно-перлинної ванни. Ці зникнення розслідує інспектор Глуховська, в карʼєрі якої до цих випадків не було нерозкритих справ.