"Круелла" і "Форсаж 9". ТОП-10 блокбастерів цього літа, які потрібно подивитися на великому екрані

Кінотеатри, які знову відкрилися після локдауну, покажуть гонки на бензовозах, любов супергероїв і круїз по джунглях. Фокус рекомендує до перегляду десятку блокбастерів літа 2021.

Кінотеатри відчинили двері після чергового локдауну, і крім старого контенту (куди ж без нього!) Глядачі отримають доступ до нових блокбастерів, прем'єри яких переносилися кілька разів. Це видовищні, великобюджетні стрічки розважального характеру, які потрібно дивитися на великому екрані

"Круелла"

Cruella

США, 2021, кримінальна комедія з чорним гумором

Прем'єра: 27 травня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8.9/10

В ролях: Емма Стоун, Емма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер

[ + – ] "Чи можеш ти працювати у світі моди? Чи є у тебе інстинкт вбивці?"

Ця кримінальна комедія — приквел до діснеївських фільмів "101 далматинець" і "102 далматинця", знятиХ після класичних однойменних мультфільмів все по тим же бестселерам письменниці Доді Сміт.

Головна фішка стрічки у тому, що вона частково є пародією на знамениту картину "Диявол носить Prada" (2003) про відносини безжального головного редактора впливового журналу про моду та її помічниці-секретаря. Реальний прототип Міранди Прістлі — Анна Вінтур, головний редактор американського Vogue, схиблена на натуральному хутрі. І у неї стався світоглядний конфлікт з помічницею, який вилився у бестселер "Диявол носить Prada".

Тут теж є баронеса фон Хельман, що впливає на світ моди, та її помічниця, яка сама стане монстром моди вже під ім'ям Круелла. Вона схиблена на хутряних шубах і, зокрема, бажає пошити собі такий виріб з симпатичних цуценят-далматинців. Баронеса всіх вважає своїми рабами.

"Чи можеш ти працювати у світі моди? Чи є у тебе інстинкт вбивці?" — запитала баронеса юну Естеллу, майбутню Круеллу. І та довела, що з цим у неї все в порядку. Спостереження за перетворенням скромної Естелли в пекельну Круеллу де Віль, яка дасть бій своїй колишній начальниці, обіцяє бути захопливим.

Приваблює і антураж. Дія фільму відбувається в Лондоні 1970-х. Головна героїня слухає панк, їздить на мотоциклі, носить смокі-айс, а її волосся пофарбоване у чорно-білий колір — під тих же далматинців.

[ + – ] "Круелла" Cruella

"Тихе місце 2"

A Quiet Place 2

США, 2021, фантастичний фільм жахів

Прем'єра: 27 травня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9.2/10

В ролях: Емілі Блант, Кілліан Мерфі, Ноа Джуп

[ + – ] Продовження фантастичного трилера "Тихе місце" 2018 року

Продовження успішного фантастичного трилера "Тихе місце" 2018 року: історія про апокаліпсис, де якісь павукоподібні створіння з великими барабанними перетинками пожирають людей, виявляючи їх по найменших звуках. Назва "Тихе місце" іронічно обігрує це стандартне словосполучення. Перша частина при бюджеті $17 млн зібрала у світовому прокаті $340 млн.

За сюжетом сім'я Ебботів вже не перший рік виживає у страшному світі, де на кожному кроці виявляються монстри, досить електричному шатлу в руках дитини порушити тишу. Раніше біля їхнього житла була стежка, яка допомагала приховувати звуки, але зараз сім'я змушена все далі віддалятися від будинку у пошуках їжі. А інші громадяни по-різному реагують на те, що коїться навколо: хтось готовий об'єднати зусилля для порятунку, а хтось вважає, що чим менше собі подібних, тим краще. Чудовиськами можуть бути не тільки жахливі інопланетяни, але і на вигляд нешкідливі сусіди.

[ + – ] "Тихе місце 2" A Quiet Place 2

"Форсаж 9: Нестримна сага"

F9

США, 2021, кримінальний бойовик з безліччю гонок

Прем'єра: 17 червня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9.2/10

В ролях: Він Дізель, Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон

[ + – ] Гонки на спортивних тачках, бензовозах, поліцейських машинах, вертольотах і реактивних літаках

Знаменитий злочинець і гонщик Домінік Торетто відійшов від справ і разом з сім'єю насолоджується тихим життям. Однак він змушений зійтися в поєдинку з молодшим братом Якобом, який, виявляється, завжди відчував комплекс неповноцінності стосовно нього.

"Раніше я жив у твоїй тіні, тепер ти будеш жити в моїй", — самовпевнено заявив той Домініку. Публіку чекають десятки гонок: на спортивних тачках, бензовозах, поліцейських машинах, вертольотах і реактивних літаках. Всі дії — з вітерцем!

Сумарні касові збори всіх частин "Форсажу" на сьогодні становлять понад $5,8 млрд. Режисером цієї частини став Джанстін Лін, який займався постановкою третьої, четвертої, п'ятої та шостої, — успішний досвід є. Події нового фільму розгортаються в широкому географічному діапазоні — від Великобританії до Азербайджану і Японії.

[ + – ] "Форсаж 9: Нестримна сага" F9

"Поганці"

The Misfits

США, 2021, кримінальний бойовик

Прем'єра: 17 червня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 10/10

У ролях: Пірс Броснан, Тім Рот, Джеймі Чон

[ + – ] Грабують у фільмі винахідливо і витончено — по-джентльменськи

Після зухвалої втечі з в'язниці найвідоміший злодій у світі Річард Пейс укладає угоду з "Командою вигнанців", які грабують багатих і віддають гроші бідним. Під керівництвом злодія-джентльмена нові Робін Гуди націлюються на найбільше сховище золотих злитків, власник якого, Уорнер Шольц, відмиває гроші міжнародних терористів, а також є давнім недругом Пейса. Грабувати хлопці будуть винахідливо і витончено — по-джентльменськи.

Коли такі актори, як Пірс Броснан і Тім Рот, грають антагоністів, вже є сенс йти в кіно. А тут ще в кожному кадрі відчувається екзотика Близького Сходу, де розгортаються події стрічки.

[ + – ] "Поганці" The Misfits

"Крижаний дрифт"

The Ice Road

США, 2021, пригодницький трилер

Прем'єра: 1 липня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9.7/10

В ролях: Ліам Нісон, Лоренс Фішберн, Холт Маккелані

[ + – ] Тонкий лід і сніжна буря виявилися не найнебезпечнішими перешкодами

На півночі Канади відбувається обвалення алмазної шахти, через що десятки шахтарів опиняються в крижаній пастці. Досвідчений водій Майк очолює рятувальну операцію.

Тонкий лід. Вага вантажівки — 33 т. Проїхати по замерзлій поверхні води можна тільки на певній швидкості, кожний необережний рух в управлінні загрожує загибеллю. Однак тонкий лід і сніжна буря виявилися не найнебезпечнішими перешкодами на шляху рятувальників.

Крім віртуозної, переконливої гри голлівудської зірки Нісона (якому завжди вдавалися мужні типажі) глядачів чекають унікальні каскадерські трюки, пов'язані з важкими машинами на льоду.

[ + – ] "Крижаний дрифт" The Ice Road

"Круїз по джунглях"

Jungle Cruise

США, 2021, пригоди

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8.9/10

Прем'єра: 29, липня

В ролях: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Джессі Племонс

[ + – ] Лілі наймає круїзний пароплав і разом з його капітаном Френком відправляється у небезпечну подорож

Дослідниця дикої природи Лілі Хоутон мріє на власні очі побачити рідкісне дерево, яке росте тільки у верхів'ях річки Амазонки. За переказами місцевих індіанців, воно має потужні цілющі властивості. Лілі наймає круїзний пароплав і разом з його капітаном Френком відправляється у небезпечну подорож.

Цікаво, що "Круїз по джунглях" створений за мотивами однойменного маршруту, який пропонують відвідувачам Діснейленду. Гості парку пливуть на спеціальному човні у супроводі гіда. Дорогою відвідувачі занурюються в атмосферу 1930-х років і відчувають себе дослідниками дикої природи. Дивно, але такий мегапопулярний проект, як "Пірати Карибського моря", теж зроблений за маршрутом Діснейленду.

[ + – ] "Круїз по джунглях" Jungle Cruise

"Чорна вдова"

Black Widow

США, 2020 року, супергеройський бойовик за коміксами Marvel

Прем'єра: 8 липня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9.2/10

У ролях: Скарлетт Йоханссон, Девід Харбор, Флоренс П'ю

[ + – ] Пристрасні почуття заважають супергероям у вирішенні складних завдань

Картина продовжує пригоди Наташі Романофф на прізвисько Чорна Вдова — вигаданої супергероїні, уродженки Волгограда, яка регулярно з'являється в коміксах видавництва Marvel з 1964 року.

Спочатку Романова була представлена як російська шпигунка і ворог Залізної людини, проте пізніше вона опинилася в США, ставши членом команди Месників. Чому? З кількох причин, зокрема через любов до супергероя — лучника Соколине Око.

Як завжди, почуття заважають супергероям у вирішенні складних завдань. Але саме цим вони цікаві глядачам: коли на суперменські замашки впливають прості людські стосунки.

[ + – ] "Чорна Вдова" Black Widow

"Загін самогубців: Місія навиліт"

The Suicide Squad

США, 2021, комедійний бойовик

Прем'єра: 5 серпня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9.7/10

В ролях: Марго Роббі, Ідріс Ельба, Юель Кіннаман

[ + – ] Продовження картини "Загін самогубців" 2016 року

Новий супергеройський фільм заснований на коміксах видавництва DC Comics і є продовженням картини "Загін самогубців" 2016 року. У другій частині блокбастера дія відбувається у в'язниці Бель Рів. Там сидять головорізи — легендарні Харлі Квін, Бладспорт і Миротворець.

Агент розвідки Аманда Уоллер приходить до них з пропозицією, від якої вони не можуть відмовитися: у складі команди X діяти в інтересах держави. Загін вирушає на південноафриканський острів Корто Мальтезе, щоб зруйнувати іншу в'язницю — Йотунхейм, де існує лабораторія, в якій проводять експерименти над людьми з часів нацистів. За виконання місії — свобода, а будь-яке відхилення від маршруту тягне за собою смерть. Екзотика у фільмі панамська.

[ + – ] "Загін самогубців: Місія навиліт" The Suicide Squad

Ми є. Ми поряд

We Are Here. We Are Close

Україна, 2020 року, драма

Прем'єра: 8 липня

Рейтинг очікування IMDB: 6.0/10

В ролях: Ахтем Сеїтаблаєв, Катерина Молчанова

[ + – ] Нова картина класика українського кіно Романа Балаяна

Не можемо не порадити кіноманам нову картину класика українського кіно Романа Балаяна, який зняв знакові стрічки "Польоти уві сні і наяву" (1983) і "Бережи мене, мій талісман" (1986) з Олегом Янковським у головній ролі. У Балаяна на студії Довженка знімалися радянські зірки першої величини: Олег Табаков, Людмила Гурченко, Ірина Купченко, Олександр Абдулов, Лев Дуров, Олександр Збруєв, Володимир Машков, Олег Меньшиков.

І у новій картині після 12-річної перерви він зняв українських зірок першого ряду: Ахтема Сеїтаблаєва ("Додому") і Катерину Молчанову ("Моя бабуся Фанні Каплан"). У цій стрічці режисер користується формулою своєї творчості: аристократ-воїн, інфантилізм, криза. До того ж часто у нього відкритий або двоїстий фінал — цей фільм не виняток. Дуже стильна чорно-біла робота "імпресіоніста кіно", як Романа Гургеновича називають критики.

Раптова зустріч хірурга і загадкової дівчини перевертає їхнє життя. Він відчуває докори сумління від того, що у нього під час нескладної операції померла дитина. У героїні до цієї зустрічі теж непросто складалася доля. Закохані стають опорою один для одного. Чи надовго?

[ + – ] Ми є. Ми поруч We Are Here. We Are Close

"Персонаж"

Free Guy

США, 2021, фантастична екшен-комедія

Прем'єра: 12 серпня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9/10

У ролях: Райан Рейнольдс, Джоді Комер, Тайка Вайтіті

[ + – ] Фантастична екшен-комедія про прекрасний віртуальний світ

Фантастична екшен-комедія 20th Century Studios з Райаном Рейнольдсом ("Охоронець кілера") вже два рази переносилася через пандемію, але начебто утвердилася в серпні. Завдяки алгоритму, розробленого знайомими програмістами, банківський службовець Гай усвідомлює, що його світ — це відеогра. Однак він не починає з цим боротися, як Нео з "Матриці", а, навпаки, отримує чимало задоволення, відчуваючи себе частиною прекрасного віртуального світу, де у нього багато друзів і навіть є дівчина. Раптово приходить звістка, що через два дні гра закінчується. Що робити? Звичайно, рятувати цей такий улюблений герою світ.