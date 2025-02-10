Дракони і бабусі в кабріолеті: найкраща автомобільна реклама на "Супербоул-2025" (відео)

"Супербоул-2025" не обійшовся без оригінальної реклами автомобілів та аксесуарів до них. У відео знялися відомі голлівудські актори.

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Фінал Національної футбольної ліги, також відомий, як "Супербоул" традиційно славиться яскравою рекламою в перерві. Спеціально до цього матчу з американського футболу випускають цікаві ролики і автовиробники тут не пасуть задніх. Фокус розповість про автомобільну рекламу на "Супербоул-2025".

Цьогоріч автомобільних та дотичних із авто роликів "Супербоул" виявилося не так вже і багато. Зате в них знялися зірки Голлівуду.

Гаррісон Форд та Jeep

У рекламному ролику Jeep знявся Гаррісон Форд. Зірка "Зоряних воєн" та "Індіани Джонса" розповідає про свободу та про те, що справжні герої зустрічаються в реальному житті, а не в кіно.

Пікапи, ведмеді, дракони

У рекламі пікапів Ram головну роль зіграв актор Глен Павелл, відомий за фільмом "Топ Ган: Мейверік". У відео вибує вулкан, з’являються ведмеді та дракон.

Пенсіонерки в кабріолеті

Виробник автомобільних аксесуарів WeatherTech у своєму відео показав запальних літніх жіночок, які насолоджуються життям у розкішному кабріолеті Lincoln Contrinental 60-х років.

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Зірки "Форсажу"

Він Дізель, Мішель Родрігез та Лудакріс потролили самі себе, знявшись у рекламі морозива, яка пародіює фільми "Форсаж". Актори неспішно катаються у вінтажному Chevrolet Camaro 1969 року.

Раніше Фокус розповідав, що найдорожче авто усіх часів за $142 мільйони помітили на дорогах.

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