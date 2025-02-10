Дракони і бабусі в кабріолеті: найкраща автомобільна реклама на "Супербоул-2025" (відео)
"Супербоул-2025" не обійшовся без оригінальної реклами автомобілів та аксесуарів до них. У відео знялися відомі голлівудські актори.
Фінал Національної футбольної ліги, також відомий, як "Супербоул" традиційно славиться яскравою рекламою в перерві. Спеціально до цього матчу з американського футболу випускають цікаві ролики і автовиробники тут не пасуть задніх. Фокус розповість про автомобільну рекламу на "Супербоул-2025".
Цьогоріч автомобільних та дотичних із авто роликів "Супербоул" виявилося не так вже і багато. Зате в них знялися зірки Голлівуду.
Гаррісон Форд та Jeep
У рекламному ролику Jeep знявся Гаррісон Форд. Зірка "Зоряних воєн" та "Індіани Джонса" розповідає про свободу та про те, що справжні герої зустрічаються в реальному житті, а не в кіно.
Пікапи, ведмеді, дракони
У рекламі пікапів Ram головну роль зіграв актор Глен Павелл, відомий за фільмом "Топ Ган: Мейверік". У відео вибує вулкан, з’являються ведмеді та дракон.
Пенсіонерки в кабріолеті
Виробник автомобільних аксесуарів WeatherTech у своєму відео показав запальних літніх жіночок, які насолоджуються життям у розкішному кабріолеті Lincoln Contrinental 60-х років.Важливо
Зірки "Форсажу"
Він Дізель, Мішель Родрігез та Лудакріс потролили самі себе, знявшись у рекламі морозива, яка пародіює фільми "Форсаж". Актори неспішно катаються у вінтажному Chevrolet Camaro 1969 року.
Раніше Фокус розповідав, що найдорожче авто усіх часів за $142 мільйони помітили на дорогах.
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