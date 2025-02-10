Суперкар для сім'ї: у Києві помітили найшвидший у світі універсал (фото)

Універсал Audi RS6 Avant GT — рідкісна заряджена версія моделі на 630 сил. Авто здатне розігнатися до сотні за 3,3 с і розвинути 305 км/год.

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У центрі Києва сфотографували лімітований заряджений універсал Audi RS6 Avant GT. Таких авто випустили лише 660. Світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Audi RS6 Avant GT – особлива версія моделі вартістю понад 220 000 євро. Наразі це найшвидший у світі універсал, який здатен кинути виклик суперкарам.

Універсал отримав 22-дюймові диски і спойлер на даху Фото: Topcars UA

Спортивний універсал Audi RS6 GT отримав доопрацьований 4,0-літровий V8 твін-турбо, віддачу якого збільшили до 630 к. с. та 850 Н∙м.

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Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а до 200 км/год – 11,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 305 км/год. Крім того, оснащення включає спортивний вихлоп, повний привід, пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Audi

Від стандартного Audi RS6 Avant версію GT можна відрізнити за карбоновим декором, більшим спойлером на даху та 22-дюймовими дисками. Крім того, конкретно це авто вирізняється особливим забарвленням у дусі гоночних Audi 80-х.

У салоні Audi RS6 GT встановили спортивні крісла, а в оздобленні використана алькантара. Сімейний універсал зберігає великий (565-1680 л) багажник. Комплектацію розширили панорамний дах, проєкція на лобове скло та акустика Bang&Olufsen.

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