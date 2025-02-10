Суперкар для семьи: в Киеве заметили самый быстрый в мире универсал (фото)

Универсал Audi RS6 Avant GT — редкая заряженная версия модели на 630 сил. Авто способно разогнаться до сотни за 3,3 с и развить 305 км/ч.

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В центре Киева сфотографировали лимитированный заряженный универсал Audi RS6 Avant GT. Таких авто выпустили всего 660 штук. Фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Audi RS6 Avant GT — особая версия модели стоимостью более 220 000 евро. На данный момент это самый быстрый в мире универсал, который способен бросить вызов суперкарам.

Универсал получил 22-дюймовые диски и спойлер на крыше Фото: Topcars UA

Спортивный универсал Audi RS6 GT получил доработанный 4,0-литровый V8 твин-турбо, отдачу которого увеличили до 630 л.с. и 850 Н∙м.

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С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а до 200 км/ч — 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на 305 км/ч. Кроме того, оснащение включает спортивный выхлоп, полный привод, пневмоподвеску и карбоново-керамические тормоза.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Audi

От стандартного Audi RS6 Avant версию GT можно отличить по карбоновому декору, большему спойлеру на крыше и 22-дюймовым дискам. Кроме того, конкретно это авто отличается особой окраской в духе гоночных Audi 80-х.

В салоне Audi RS6 GT установили спортивные кресла, а в отделке использована алькантара. Семейный универсал сохраняет большой (565-1680 л) багажник. Комплектацию расширили панорамная крыша, проекция на лобовое стекло и акустика Bang&Olufsen.

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