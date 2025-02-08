Их выпустили всего 1500: в Киеве засветился заряженный 700-сильный пикап за $100 000 (фото)

Заряженный пикап Ram 1500 TRX Havoc Edition оснащен 6,2-литровым компрессорным V8. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и может преодолевать тяжелое бездорожье.

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В Киеве сфотографировали пикап Ram 1500 TRX 2023 года в лимитированном заряженном исполнении Havoc Edition. Таких авто изготовили всего 1500 штук. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ram 1500 TRX — один из самых мощных серийных пикапов на рынке. Его 6,2-литровый компрессорный V8 позаимствован у Dodge Charger и Challenger Hellcat.

Двигатель развивает 711 л. с. и 880 Н∙м. С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а ¼ мили (402 м) с места можно преодолеть за 12,9 с. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

В салоне появился карбоновый декор Фото: RAM

Ходовую Ram 1500 TRX подготовили к серьезному бездорожью. Пикап получил усиленную подвеску с амортизаторами Bilstein, дополнительную защиту днища и внедорожные шины.

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Версия Havoc Edition отличается ярко-желтой окраской Baja Yellow и черными 18-дюймовыми дисками. Салон Ram 1500 TRX отделан кожей и алькантарой, также появились желтый декор и карбоновые вставки.

Пикап отличается особым желтым окрасом и черными колесными дисками Фото: RAM

К тому же, пикап Ram 1500 TRX Havoc Edition богаче оснащен — есть люк, камеры кругового обзора, акустика Harman Kardon с 19 динамиками, электропривод передних и вентиляция всех сидений. Цена Ram 1500 TRX Havoc Edition составила 106 445 долларов.

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