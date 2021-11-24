Жертвы экологов: культовые американские авто снимут с производства

Dodge Charger и Challenger через несколько лет заменят электромобилем. Первыми "под нож" пойдут заряженные версии Hellcat

Седана Dodge Charger и купе Dodge Challenger прекратят выпускать в 2024 году. Информацию подтвердил генеральный директор Dodge Тим Кунискис. Культовые американские масл-кары, скорее всего, заменят электромобилями. Об этом пишет сайт Motor1.

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[ + – ] Первыми с производства снимут Dodge Charger и Challenger Hellcat Фото: Motor1.com

До недавнего времени в Dodge не особо интересовались зелеными технологиями – в линейке бренда не было не только электромобилей, но и гибридов. Вхождение в концерн Stellantis (в составе Fiat Chrysler Automobiles) и новые суровые эко-нормы заставили изменить стратегию марки.

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Первыми жертвами станут топовые заряженные Dodge Charger и Challenger Hellcat с 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 707-807 л. с. – их снимут с производства в 2023 году. У экологов уже давно претензии к этому двигателю.

Год спустя прекратят выпуск других версий Dodge Challenger и Charger. Купе и седан нового поколения пока не планируются.

[ + – ] На смену Dodge Charger и Challenger придет сверхмощный электрокар Фото: Motor1.com

На смену масл-карам придет сверхмощная электрическая модель. Тим Кунискис заявил, что ее концепт-кар покажут уже в 2022 году. Известно, что концерн Stellantis поделится с Dodge современной электрической платформой. Также в конце следующего года покажут мощный подзаряжаемый гибрид. Вполне возможно, что новые модели даже назовут Charger или Challenger.

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