Жертви екологів: культові американські авто знімуть із виробництва

Dodge Charger і Challenger через кілька років замінять електромобілем. Першими "під ніж" підуть заряджені версії Hellcat

Седана Dodge Charger і купе Dodge Challenger припинять випускати у 2024 році. Інформацію підтвердив генеральний директор Dodge Тім Куніскіс. Культові американські маслкари, швидше за все, замінять електромобілями. Про це пише сайт Motor1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Першими з виробництва знімуть Dodge Charger і Challenger Hellcat Фото: Motor1.com

Донедавна в Dodge не особливо цікавилися зеленими технологіями – в лінійці бренду не було не лише електромобілів, а й гібридів. Входження до концерну Stellantis (у складі Fiat Chrysler Automobiles) і нові суворі еконорми змусили змінити стратегію марки.

Важливо

Найнадійніші та найбільш ненадійні компактні кросовери для міста

Першими жертвами стануть топові заряджені Dodge Charger і Challenger Hellcat із 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 707-807 к. с. – їх знімуть із виробництва у 2023 році. В екологів уже давно претензії до цього двигуна.

Через рік припинять випуск інших версій Dodge Challenger і Charger. Купе та седан нового покоління поки не плануються.

[ + – ] На зміну Dodge Charger і Challenger прийде надпотужний електрокар Фото: Motor1.com

На зміну масл-кару прийде надпотужна електрична модель. Тім Куніскіс заявив, що її концепт-кар покажуть уже 2022 року. Відомо, що концерн Stellantis поділиться з Dodge сучасною електричною платформою. Також наприкінці наступного року покажуть потужний гібрид, що заряджається. Цілком можливо, нові моделі навіть назвуть Charger або Challenger.

Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль від Volvo. Він кине виклик Tesla.