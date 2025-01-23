Британский эксклюзив: в Украине появился один из самых быстрых кроссоверов в мире (фото)

Кроссовер Aston Martin DBX707 способен развить 310 км/ч. Авто прошло программу персонализации и отличается эксклюзивными цветом и отделкой.

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В Украину привезли новый Aston Martin DBX 2025 модельного года. Это один из самых быстрых серийных кроссоверов в мире. Его фотографии опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.

Авто отличается особым цветом Cosmos Orange Фото: supercars_ua

Отныне модель предлагается только в топовой версии Aston Martin DBX707. Ее цена в Украине стартует с 12,6 миллиона гривен.

Цифровое обозначение в названии указывает на мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG — 707 л.с. Пиковый крутящий момент составляет 900 Н∙м.

Салон Aston Martin DBX — полностью новый Фото: supercars_ua Интерьер отделан оранжево-черной кожей Фото: supercars_ua

С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с. Максимальная скорость Aston Martin DBX707 составляет 310 км/ч. Оснащение включает пневмоподвеску и карбоново-керамические тормоза.

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Обновленный Aston Martin DBX 2025 модельного года отличается дизайном зеркал и колесных дисков, а также получил полностью новый салон. Внутри заменили руль, переднюю панель, центральную консоль, дисплеи и переключатели.

Кроссовер способен развить 310 км/ч Фото: supercars_ua

Конкретно этот автомобиль особенный тем, что прошел программу персонализации Q by Aston Martin. Кроссовер отличается эксклюзивным оранжевым цветом Cosmos Orange (он стоит $8500). К нему подходит и отделка салона дорогой оранжево-черной кожей.

Между прочим, недавно в Киеве видели эксклюзивный тюнингованный "Гелендваген" за 280 000 евро.

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