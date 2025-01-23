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Авто

Британський ексклюзив: в Україні з'явився один із найшвидших кросоверів у світі (фото)

Aston Martin DBX 2025, Aston Martin DBX, Aston Martin DBX707, новий Aston Martin DBX
Фото: supercars_ua | В Україну приїхав оновлений Aston Martin DBX707

Кросовер Aston Martin DBX707 здатен розвинути 310 км/год. Авто пройшло програму персоналізації і вирізняється ексклюзивними кольором та оздобленням.

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В Україну привезли новий Aston Martin DBX 2025 модельного року. Це один із найшвидших серійних кросоверів у світі. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

Aston Martin DBX707, Aston Martin DBX 2025, Aston Martin DBX, новий Aston Martin DBX Fullscreen
Авто вирізняється особливим кольором Cosmos Orange
Фото: supercars_ua

Віднині модель пропонується лише у топовій версії Aston Martin DBX707. Її ціна в Україні стартує з 12,6 мільйона гривень.

Цифрове позначення в назві вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо виробництва Mercedes-AMG – 707 к. с. Піковий крутний момент складає 900 Н∙м.

салон Aston Martin DBX, Aston Martin DBX, Aston Martin DBX707, новий Aston Martin DBX Fullscreen
Салон Aston Martin DBX — повністю новий
Фото: supercars_ua
салон Aston Martin DBX707, Aston Martin DBX, Aston Martin DBX707, новий Aston Martin DBX Fullscreen
Інтер'єр оздоблений помаранчево-чорною шкірою
Фото: supercars_ua

Із 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,3 с. Максимальна швидкість Aston Martin DBX707 становить 310 км/год. Оснащення включає пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма.

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Оновлений Aston Martin DBX 2025 модельного року відрізняється дизайном дзеркал та колісних дисків, а також отримав повністю новий салон. Усередині замінили кермо, передню панель, центральну консоль, дисплеї та перемикачі.

Aston Martin DBX, Aston Martin DBX707, новий Aston Martin DBX Fullscreen
Кросовер здатен розвинути 310 км/год
Фото: supercars_ua

Конкретно цей автомобіль особливий тим, що пройшов програму персоналізації Q by Aston Martin. Кросовер вирізняється ексклюзивним помаранчевим кольором Cosmos Orange (він коштує $8500). До нього пасує і оздоблення салону дорогою помаранчево-чорною шкірою.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили ексклюзивний тюнінгований "Гелендваген" за 280 000 євро.

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