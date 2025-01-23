Британський ексклюзив: в Україні з'явився один із найшвидших кросоверів у світі (фото)

Кросовер Aston Martin DBX707 здатен розвинути 310 км/год. Авто пройшло програму персоналізації і вирізняється ексклюзивними кольором та оздобленням.

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В Україну привезли новий Aston Martin DBX 2025 модельного року. Це один із найшвидших серійних кросоверів у світі. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

Авто вирізняється особливим кольором Cosmos Orange Фото: supercars_ua

Віднині модель пропонується лише у топовій версії Aston Martin DBX707. Її ціна в Україні стартує з 12,6 мільйона гривень.

Цифрове позначення в назві вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо виробництва Mercedes-AMG – 707 к. с. Піковий крутний момент складає 900 Н∙м.

Салон Aston Martin DBX — повністю новий Фото: supercars_ua Інтер'єр оздоблений помаранчево-чорною шкірою Фото: supercars_ua

Із 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,3 с. Максимальна швидкість Aston Martin DBX707 становить 310 км/год. Оснащення включає пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма.

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Оновлений Aston Martin DBX 2025 модельного року відрізняється дизайном дзеркал та колісних дисків, а також отримав повністю новий салон. Усередині замінили кермо, передню панель, центральну консоль, дисплеї та перемикачі.

Кросовер здатен розвинути 310 км/год Фото: supercars_ua

Конкретно цей автомобіль особливий тим, що пройшов програму персоналізації Q by Aston Martin. Кросовер вирізняється ексклюзивним помаранчевим кольором Cosmos Orange (він коштує $8500). До нього пасує і оздоблення салону дорогою помаранчево-чорною шкірою.

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