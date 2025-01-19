Справжній ексклюзив: у Києві помітили розкішний "Гелендваген" за 280 000 євро (фото)
Тюнінг Mercedes G-Class від Hofele включає карбонові розширювачі арок та нові бампери. Салон оздобили дорогою шкірою та алькантарою, а ззаду встановили окремі крісла.
У Києві засвітився дуже рідкісний і незвичний Mercedes G-Class в тюнінгу від німецького ательє Hofele Design. Вартість такого "Гелендвагена" становить приблизно 280 000 євро. Його фотографії опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.
Hofele HG 63 (саме так назвали тюнінг-проєкт) зовні відрізняється зміненими бамперами, новими підніжками та карбоновими розширювачами арок. Конкретно цей Mercedes G-Class отримав 21-дюймові диски, хоча клієнтам пропонують колеса діаметром до 24 дюймів.Важливо
Основні зміни відбулися всередині. Ательє Hofele спеціалізується на розкішному внутрішньому оздобленні. Салон "Гелендвагена" обшитий дорогою шкірою, алькантарою та карбоном. Ззаду встановлюють два окремих сидіння з електроприводом, розділених високою консоллю, а також монітори для пасажирів.
За основу для Hofele HG 63 взяли заряджений Mercedes-AMG G63. Тюнінг "Гелендвагена" не зачепив силовий агрегат. 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 сил та 9-ступінчастий автомат дозволяють розганятися до 100 км/год за 4,5 с і розвивати 240 км/год.
До речі, нещодавно у центрі Львова помітили одразу два шестиколісні "Гелендвагени".
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