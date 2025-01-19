Справжній ексклюзив: у Києві помітили розкішний "Гелендваген" за 280 000 євро (фото)

Тюнінг Mercedes G-Class від Hofele включає карбонові розширювачі арок та нові бампери. Салон оздобили дорогою шкірою та алькантарою, а ззаду встановили окремі крісла.

Related video

У Києві засвітився дуже рідкісний і незвичний Mercedes G-Class в тюнінгу від німецького ательє Hofele Design. Вартість такого "Гелендвагена" становить приблизно 280 000 євро. Його фотографії опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Позашляховик отримав нові підніжки та розширювачі арок Фото: Topcars UA

Hofele HG 63 (саме так назвали тюнінг-проєкт) зовні відрізняється зміненими бамперами, новими підніжками та карбоновими розширювачами арок. Конкретно цей Mercedes G-Class отримав 21-дюймові диски, хоча клієнтам пропонують колеса діаметром до 24 дюймів.

Важливо

Ferrari, Aston Martin та Rolls-Royce: найдорожчі авто в Україні за 2024 рік (фото)

Основні зміни відбулися всередині. Ательє Hofele спеціалізується на розкішному внутрішньому оздобленні. Салон "Гелендвагена" обшитий дорогою шкірою, алькантарою та карбоном. Ззаду встановлюють два окремих сидіння з електроприводом, розділених високою консоллю, а також монітори для пасажирів.

У салоні встановлюють окремі задні крісла з електроприводом

За основу для Hofele HG 63 взяли заряджений Mercedes-AMG G63. Тюнінг "Гелендвагена" не зачепив силовий агрегат. 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 сил та 9-ступінчастий автомат дозволяють розганятися до 100 км/год за 4,5 с і розвивати 240 км/год.

До речі, нещодавно у центрі Львова помітили одразу два шестиколісні "Гелендвагени".

Також Фокус писав, що в Україні з'явився найшвидший Mercedes S-Class в історії.