В Україні з'явився найшвидший Mercedes S-Class в історії (фото)

Тюнінг Mercedes-AMG S63 E-Performance від Mansory піднімає потужність гібридної установки до 880 або 950 сил. Седан здатен розвинути 290 км/год.

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У Дніпрі помітили седан Mercedes S-Class W223 у надпотужній зарядженій версії від ательє Mansory. Авто є справжнім раритетом, адже коштує понад 300 000 доларів і випускається невеликими серіями. Про нього розповіли на сайті ТопЖир.

Седан пропонують у версіях на 880 і 950 сил Фото: Major_Carspotter

У Mansory доопрацювали заряджений Mercedes-AMG S63 E-Performance, який важко назвати повільним. Стандартна модель оснащена 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором, які разом розвивають 802 к. с. та 1430 Нм.

Тюнінг Mercedes S-Class від Mansory пропонують за двома програмами. У версії P880 віддачу гібридної установки збільшують до 880 к. с. і 1490 Нм, а в P950 – до 950 к. с. і 1565 Нм.

Авто оснащене 22-дюймовими кованими дисками Фото: Major_Carspotter

Розгін до 100 км/год займає 3,1 с і 2,8 с, відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 290 км/год. Це найшвидший Mercedes S-Class в історії.

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Комбінована витрата пального становить 8,2 і 9,2 л/100 км, відповідно. До того ж, плагін-гібрид може проїхати приблизно 30 км на електротязі.

У Mansory пропонують яскраве внутрішнє оздоблення Фото: Mansory

Тюнінг Mercedes-AMG S63 від Mansory також включає агресивнішу решітку радіатора, карбонові обвіс, капот і спойлер. Встановили і фірмові 22-дюймові диски. Салон Mercedes S-Class зазвичай обшивають дорогою шкірою яскравих кольорів, а також додають карбонові вставки.

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