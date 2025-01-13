В Украине появился самый быстрый Mercedes S-Class в истории (фото)
Тюнинг Mercedes-AMG S63 E-Performance от Mansory поднимает мощность гибридной установки до 880 или 950 сил. Седан способен развить 290 км/ч.
В Днепре заметили седан Mercedes S-Class W223 в сверхмощной заряженной версии от ателье Mansory. Авто является настоящим раритетом, ведь стоит более 300 000 долларов и выпускается небольшими сериями. О нем рассказали на сайте ТопЖир.
В Mansory доработали заряженный Mercedes-AMG S63 E-Performance, который трудно назвать медленным. Стандартная модель оснащена 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором, которые вместе развивают 802 л.с. и 1430 Нм.
Тюнинг Mercedes S-Class от Mansory предлагается по двум программам. В версии P880 отдачу гибридной установки увеличивают до 880 л.с. и 1490 Нм, а в P950 — до 950 л.с. и 1565 Нм.
Разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с и 2,8 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый быстрый Mercedes S-Class в истории.Важно
Комбинированный расход топлива составляет 8,2 и 9,2 л/100 км, соответственно. К тому же, плагин-гибрид может проехать примерно 30 км на электротяге.
Тюнинг Mercedes-AMG S63 от Mansory также включает более агрессивную решетку радиатора, карбоновые обвес, капот и спойлер. Установили и фирменные 22-дюймовые диски. Салон Mercedes S-Class обычно обшивают дорогой кожей ярких цветов, а также добавляют карбоновые вставки.
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