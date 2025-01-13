В Украине появился самый быстрый Mercedes S-Class в истории (фото)

Тюнинг Mercedes-AMG S63 E-Performance от Mansory поднимает мощность гибридной установки до 880 или 950 сил. Седан способен развить 290 км/ч.

Related video

В Днепре заметили седан Mercedes S-Class W223 в сверхмощной заряженной версии от ателье Mansory. Авто является настоящим раритетом, ведь стоит более 300 000 долларов и выпускается небольшими сериями. О нем рассказали на сайте ТопЖир.

Седан предлагают в версиях на 880 и 950 сил Фото: Major_Carspotter

В Mansory доработали заряженный Mercedes-AMG S63 E-Performance, который трудно назвать медленным. Стандартная модель оснащена 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором, которые вместе развивают 802 л.с. и 1430 Нм.

Тюнинг Mercedes S-Class от Mansory предлагается по двум программам. В версии P880 отдачу гибридной установки увеличивают до 880 л.с. и 1490 Нм, а в P950 — до 950 л.с. и 1565 Нм.

Авто оснащено 22-дюймовыми коваными дисками Фото: Major_Carspotter

Разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с и 2,8 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый быстрый Mercedes S-Class в истории.

Важно

Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: самые дорогие авто в Украине за 2024 год (фото)

Комбинированный расход топлива составляет 8,2 и 9,2 л/100 км, соответственно. К тому же, плагин-гибрид может проехать примерно 30 км на электротяге.

В Mansory предлагают яркое внутреннее убранство Фото: Mansory

Тюнинг Mercedes-AMG S63 от Mansory также включает более агрессивную решетку радиатора, карбоновые обвес, капот и спойлер. Установили и фирменные 22-дюймовые диски. Салон Mercedes S-Class обычно обшивают дорогой кожей ярких цветов, а также добавляют карбоновые вставки.

Кстати, недавно в центре Львова видели сразу два шестиколесных "Гелендвагена".

Также Фокус писал, что в Украину привезли 800-сильный суперкар Ferrari за $500 000.