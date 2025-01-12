В Украине среди зимы засветился 800-сильный суперкар Ferrari за $500 000 (фото)

Суперкар Ferrari 812 Superfast — одно из самых быстрых авто в Украине. Купе оснащено высокооборотным 840-сильным V12 и способно развить 340 км/ч.

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Во Львове сфотографировали редкое купе Ferrari 812 Superfast. В Украине зарегистрировано всего несколько таких суперкаров. Фотографии авто появились на странице lviv._top_.cars в Instagram.

Суперкар оснащен высокооборотным 800-сильным V12 Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Суперкар Ferrari 812 еще не имеет номеров, ведь его совсем недавно привезли в Украину. Новым такой автомобиль обойдется примерно в 500 000 долларов.

Ferrari 812 Superfast выпускали с 2017 по 2024 год и недавно на смену ему пришла новая модель 12Cilindri. Это купе классической компоновки с двигателем спереди и задним приводом.

Стоимость нового Ferrari 812 Superfast составляет примерно $500 000 Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Ferrari 812 Superfast — суперкар "старой школы" с высокооборотистым атмосферным V12 объемом 6,5 л. Этот двигатель развивает 800 л.с. при 8500 об/мин.

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С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Это одно из самых быстрых авто в Украине.

Купе способно развить 340 км/ч Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Суперкар Ferrari 812 оснащен электронным дифференциалом, адаптивными амортизаторами и карбоново-керамическими тормозами. Его салон отделан кожей, алькантарой и карбоном.

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