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Авто

В Україні серед зими засвітився 800-сильний суперкар Ferrari за $500 000 (фото)

Ferrari 812, Ferrari 812 Superfast, суперкар Ferrari, купе Ferrari
Фото: instagram.com/lviv._top_.cars | В Україну привезли Ferrari 812 Superfast

Суперкар Ferrari 812 Superfast — одне з найшвидших авто в Україні. Купе оснащене високооборотним 840-сильним V12 і здатне розвинути 340 км/год.

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У Львові сфотографували рідкісне купе Ferrari 812 Superfast. В Україні зареєстровано всього кілька таких суперкарів. Світлини авто з’явилися на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

Ferrari 812 Superfast, Ferrari 812, суперкар Ferrari, купе Ferrari Fullscreen
Суперкар оснащений високооборотним 800-сильним V12
Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Суперкар Ferrari 812 ще не має номерів, адже його зовсім недавно привезли в Україну. Новим такий автомобіль обійдеться приблизно в 500 000 доларів.

Ferrari 812 Superfast випускали з 2017 по 2024 рік і нещодавно на зміну йому прийшла нова модель 12Cilindri. Це купе класичної компоновки з двигуном спереду та заднім приводом.

Ferrari 812, Ferrari 812 Superfast, суперкар Ferrari, купе Ferrari Fullscreen
Вартість нового Ferrari 812 Superfast становить приблизно $500 000
Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Ferrari 812 Superfast – суперкар "старої школи" з високооборотистим атмосферним V12 об’ємом 6,5 л. Цей двигун розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв.

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Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год. Це одне із найшвидших авто в Україні.

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Купе здатне розвинути 340 км/год
Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Суперкар Ferrari 812 оснащений електронним диференціалом, адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічними гальмами. Його салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном.

До речі, нещодавно у центрі Львова помітили одразу два шестиколісні "Гелендвагени".

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