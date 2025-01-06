У Києві помітили недорогий електрокросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 700 км (фото)

Електромобіль Zeekr 7X у топовій версії оснащений 646-сильною установкою і здатен розігнатися до сотні за 3,8 с. Запас ходу кросовера становить 705 км.

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У Києві сфотографували новий Zeekr 7X. Електричний кросовер нещодавно почали продавати в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.a.s_ua в Instagram.

Електрокросовер завозять до України неофіційно з Китаю. Ціна Zeekr 7X становить від 33 до 45 тисяч доларів.

Електромобіль Zeekr 7X розробили за участі спеціалістів Volvo, адже обидва бренди входять до концерну Geely. 4,8-метровий кросовер є конкурентом Tesla Model Y.

Новий Zeekr 7X вирізняється обтічним дизайном із вузькими фарами та ліхтарями. У його салоні встановлено цифровий щиток приладів та великий 15,5-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 616 л.

Кросовер пропонують у версіях потужністю до 646 сил Фото: Topcars UA

Електрокросовер Zeekr 7X доволі багато оснащений – панорамний дах, проєкція на лобове скло, електропривід, підігрів та вентиляцію крісел, набір систем безпеки.

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Конкретно цей електромобіль Zeekr 7X оснащений 646-сильною повнопривідною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на 210 км/год.

Zeekr 7X багато оснащений Фото: Zeekr

Кросовер оснащений батареєю ємністю 100 кВт∙год, а його запас ходу становить 705 км. У лінійці є моделі, здатні подолати до 780 км без підзарядки.

До речі, нещодавно презентували великий 850-сильний кросовер від Geely на базі Volvo XC90.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили новітній електрокросовер Volkswagen на базі ID.4.