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850 сил і 4 с до сотні: представлено потужний сімейний кросовер від Geely та Volvo (фото)

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Фото: Lynk & Co | Lynk & Co 900 — новий флагман марки

Кросовер Lynk & Co 900 — доступніший побратим Volvo XC90 із просторим салоном та багатим оснащенням. Модель запропонують у плагін-гібридних версіях потужністю до 855 сил.

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У Китаї презентували новий Lynk & Co 900. Великий сімейний кросовер надійде в продаж із березня. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Lynk & Co 900, новий Lynk & Co 900, кросовер Lynk & Co, Volvo XC90, Geely Lynk & Co Fullscreen
Кросовер сягає 5,2 м завдовжки
Фото: Lynk & Co

Кросовер прийде на зміну Lynk & Co 09 і стане флагманом марки. Обидві моделі створені за участі спеціалістів Volvo та збудовані на платформі SPA, яку використовує Volvo XC90. Утім, новачок буде дещо дешевшим і більший за шведського побратима.

Lynk & Co 900 2025, новий Lynk & Co 900, кросовер Lynk & Co, Volvo XC90, Geely Lynk & Co Fullscreen
Авто збудоване на платформі Volvo XC90
Фото: CarNewsChina

Розміри Lynk & Co 900:

  • довжина – 5240 мм;
  • ширина – 1999 мм;
  • висота – 1810 мм;
  • колісна база – 3160 мм.
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Дизайн витриманий у новому стилі Geely Lynk & Co, у якому поєднуються плавні форми та грані. Кросовер зберігає фірмові високо посаджені фари.

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У салоні встановлено величезний дисплей
Фото: Lynk & Co

У салоні на передній панелі встановили вузький щиток приладів та величезний 30-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Окремий монітор у стелі доступний для задніх пасажирів.

Китайський кросовер Lynk & Co 900 дебютував у шестимісному виконанні. Крісла другого та третього ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Об’єм багажника із трьома рядами сидінь становить 300 л.

Салон Lynk & Co 900, новий Lynk & Co 900, кросовер Lynk & Co, Volvo XC90, Geely Lynk & Co Fullscreen
Кросовер дебютував у шестимісному виконанні
Фото: Lynk & Co
Lynk & Co 900, новий Lynk & Co 900, кросовер Lynk & Co, Volvo XC90, Geely Lynk & Co Fullscreen
Фото: Lynk & Co

В оздобленні в топовій версії використано шкіру Nappa та замшу. Оснащення включає холодильник та систему напівавтономного руху.

Новий Lynk & Co 900 пропонуватимуть у повнопривідних плагін-гібридних версіях. Модифікація з 1,5-літровим бензиновим турбомотором має сумарну потужність 720 к. с., а 2,0-літрові – 735 та 855 к. с.

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Об'єм багажника із трьома рядами крісел складає 300 л
Фото: CarNewsChina

Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 4 с, а максимальна швидкість усіх Lynk & Co 900 обмежена на 200 км/год. Кросовер отримав адаптивні амортизатори і пневмопідвіску.

До речі, нещодавно в Україні з'явився електрокросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 780 км.

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