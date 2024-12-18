В Україні з'явився недорогий електрокар від Geely і Volvo із запасом ходу 780 км (фото)
Електричний кросовер Zeekr 7X вирізняється обтічним дизайном і багато оснащений. Модель пропонують у версіях на 422 і 646 сил із запасом ходу до 780 км.
В Україні стартували продажі Zeekr 7X. Кілька електричних кросоверів вже привезли в нашу країну. Про це повідомляє сайт Autogeek.
Модель продається неофіційно — електромобілі привозять із Китаю. Залежно від версії, ціна Zeekr 7X в Україні складає від 33 до 45 тис. доларів.
Електрокросовер Zeekr 7X доволі багато оснащений. Базова комплектація включає панорамний дах, проєкцію на лобове скло, електропакет, підігрів та вентиляцію сидінь, набір систем безпеки.Важливо
Новий Zeekr 7X — електричний кросовер, створений спеціалістами Geely та Volvo. 4,8-метрове авто вирізняється обтічним дизайном, а в салоні встановлено великий 15,5-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 616 л.
Електромобіль Zeekr 7X пропонують у 422-сильній задньопривідній та 646-сильній повнопривідній модифікаціях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 3,8 с.
Кросовер Zeekr 7X доступний із батареями ємністю 75 та 100 кВт∙год. Запас ходу становить від 605 до 780 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку на 80% всього за 15 хвилин.
Між іншим, електромобіль Zeekr 7X починають офіційно продавати в Європі.
Також Фокус розповідав про дешевий електрокросовер Zeekr за $19 000.