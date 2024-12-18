В Україні з'явився недорогий електрокар від Geely і Volvo із запасом ходу 780 км (фото)

Електричний кросовер Zeekr 7X вирізняється обтічним дизайном і багато оснащений. Модель пропонують у версіях на 422 і 646 сил із запасом ходу до 780 км.

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В Україні стартували продажі Zeekr 7X. Кілька електричних кросоверів вже привезли в нашу країну. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Модель продається неофіційно — електромобілі привозять із Китаю. Залежно від версії, ціна Zeekr 7X в Україні складає від 33 до 45 тис. доларів.

Електрокар доступний у версіях на 422 і 646 сил Фото: Autogeek

Електрокросовер Zeekr 7X доволі багато оснащений. Базова комплектація включає панорамний дах, проєкцію на лобове скло, електропакет, підігрів та вентиляцію сидінь, набір систем безпеки.

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Новий Zeekr 7X — електричний кросовер, створений спеціалістами Geely та Volvo. 4,8-метрове авто вирізняється обтічним дизайном, а в салоні встановлено великий 15,5-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 616 л.

Електромобіль Zeekr 7X пропонують у 422-сильній задньопривідній та 646-сильній повнопривідній модифікаціях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 3,8 с.

Кросовер багато оснащений Фото: Autogeek

Кросовер Zeekr 7X доступний із батареями ємністю 75 та 100 кВт∙год. Запас ходу становить від 605 до 780 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку на 80% всього за 15 хвилин.

Між іншим, електромобіль Zeekr 7X починають офіційно продавати в Європі.

Також Фокус розповідав про дешевий електрокросовер Zeekr за $19 000.