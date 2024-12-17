На європейський ринок виходить потужний конкурент Tesla від Geely і Volvo (фото)

Електромобіль Zeekr 7X в Європі пропонуватимуть у версіях на 421 та 638 сил. Запас ходу кросовера в потужнішій версії складає 615 км.

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Новий Zeekr 7X починають продавати в Європі. На електричний кросовер вже приймають замовлення, а перші авто поставлять влітку 2025 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Спочатку електромобіль Zeekr 7X продаватимуть в трьох європейських країнах, причому ціни на модель там різняться. У Норвегії кросовер коштує від 539 900 крон (46 000 євро), у Швеції – 579 000 крон (50 500 євро), а в Нідерландах – 52 990 євро.

Електрокросовер буде доступний у версіях на 421 і 639 сил Фото: Zeekr

Базова комплектація Zeekr 7X включає панорамний дах, проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю, 16-дюймовий тачскрін, електропакет, підігрів та вентиляцію крісел, систему напівавтономного руху.

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Нагадаємо, що новий Zeekr 7X – 4,8-метровий електрокросовер, який кине виклик Tesla Model Y. Як і всі автомобілі електричного бренду Geely, він створений спільно спеціалістів Volvo.

Електрокросовер Zeekr 7X в Європі запропонують у задньопривідній 421-сильній та повнопривідній 639-сильній модифікаціях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 3,8 с.

Європейська версія моделі багато оснащена Фото: Zeekr

На вибір запропонують батареї на 75 та 100 кВт∙год. Запас ходу поки оголосили для 639-сильної версії з більшою батареєю – 615 км.

Завдяки 800-вольтній архітектурі Zeekr 7X підтримує надшвидку зарядку: поповнити заряд батареї на 80% можна за 13-16 хвилин.

До речі, нещодавно дебютував дешевий електрокросовер Zeekr за ціною "Дастера".

Також Фокус писав, що на ринок виходить електрокар від Volvo із запасом ходу 700 км.