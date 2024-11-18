Автопілот і 1,9 с до сотні: дебютував перший суперкар Geely (фото)
Електричний суперкар Geely Jiyue Robo X має карбоновий монокок і чотири мотори. Купе здатне розігнатися до сотні за 1,9 с і подолати 650 км без підзарядки.
На автосалоні в Гуанчжоу презентували спортивний електромобіль Jiyue Robo X. Перший суперкар від концерну Geely надійде у виробництво з 2027 року та буде випущений лімітованою серією з 88 авто. Про це повідомляє сайт Autohome.
Robo X стане флагманом у лінійці суборенду Geely Jiyue. Авто вирізняється агресивним дизайном із випуклими крилами та тоненькими діодними фарами. Двері піднімаються догори. У його основі лежить карбоновий монокок, а маса становить 1850 кг.
Своїм силуетом зі зсунутим вперед салоном купе Jiyue Robo X дуже нагадує суперкар Lotus Evija. Очевидно новинку створили на його основі, адже Geely володіє компанією Lotus. Утім, китайська модель дещо більша.
Розміри Geely Jiyue Robo X:
- довжина – 4650 мм;
- ширина – 2000 мм;
- висота – 1650 мм;
- колісна база – 2700 мм.
У оздобленні салону використали шкіру та карбон. Цифровий щиток приладів розміщений на кермі-штурвалі. Спортивні сидіння розділені високою консоллю. Також зазначено, що суперкар отримає інноваційний автопілот четвертого покоління, який дозволяє водієві не слідкувати за дорогою.
Характеристики Geely Jiyue Robo X розсекретили лише частково. Відомо, що китайський суперкар отримає чотири мотори (по одному на колесо) і зможе розганятися до сотні за 1,9 с, а його запас ходу складе 650 км.
До речі, нещодавно дебютував недорогий електрифікований кросовер Geely із запасом ходу 1400 км.
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