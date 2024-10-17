Карбон, титан і 1200 сил: представлено найшвидший Ferrari в історії (фото, відео)

Суперкар Ferrari F80 оснащений 1200-сильною гібриднною установкою та має продуману аеродинаміку. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 2,15 с і розвинути понад 350 км/год.

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У Італії презентували новий Ferrari F80. Флагманський суперкар марки випустять у 2025-2027 роках лімітованою серією із 799 авто вартістю 3,6 мільйона євро. Про нього розповіли на сайті італійського автовиробника.

Суперкар Ferrari F80 є наступником легендарних моделей F40, F50, Enzo та LaFerrari. У його конструкції використані технології спортпрототипа Ferrari 499P, який двічі вигравав престижні 24-годинні перегони в Ле-Мані.

Двері суперкара піднімаються догори Фото: Ferrari

Як і у знамениті попередники, дизайн Ferrari F80 більше продиктований більше продиктований міркуваннями аеродинаміки, ніж естетики. Низьке та широке купе з вираженим "носом" у профіль нагадує попередника LaFerrari, а в його задній частині проглядаються риси Ferrari F40 і F50 – антикрило та "жабри" на кришці капоту. Двері піднімаються догори.

У основі купе Ferrari F80 лежить карбоновий монокок, у конструкції також використані алюміній та титан. Притискна сила сягає 1050 кг при 250 км/год.

Задня частина виконана в стилістиці Ferrari F40 і F50 Фото: Ferrari

У оздобленні салону використані карбон та алькантара. Покази приладів виведені на дисплей, ще один екран встановлено на центральній панелі. Спортивні крісла водія та пасажира розділені консоллю, причому водійське сидіння – червоне.

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У Ferrari 499P фактично запозичили повнопривідну гібридну установку. Високооборотний 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю 900 к. с. при 9000 об/хв працює разом із трьома електромоторами, які разом дають ще 325 к. с. Сумарна віддача становить 1200 сил.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Ferrari

Новий Ferrari F80 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,15 с, а до 200 км/год – за 5,75 с. Максимальна швидкість перевищує 350 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Ferrari в історії.

Крісло водія має червоне оздоблення Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari F80 отримав 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями, активну підвіску та шини Michelin Pilot Sport Cup 2 розміром 285/30 ZR20 спереду та 345/30 ZR20 ззаду. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма Brembo нового покоління з посиленою конструкцією.

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