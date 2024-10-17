Карбон, титан и 1200 сил: представлен самый быстрый Ferrari в истории (фото, видео)

Суперкар Ferrari F80 оснащен 1200-сильной гибридной установкой и имеет продуманную аэродинамику. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,15 с и развить свыше 350 км/ч.

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В Италии презентовали новый Ferrari F80. Флагманский суперкар марки выпустят в 2025-2027 годах лимитированной серией из 799 авто стоимостью 3,6 миллиона евро. О нем рассказали на сайте итальянского автопроизводителя.

Суперкар Ferrari F80 является преемником легендарных моделей F40, F50, Enzo и LaFerrari. В его конструкции использованы технологии спортпрототипа Ferrari 499P, который дважды выигрывал престижные 24-часовые гонки в Ле-Мане.

Двери суперкара поднимаются вверх Фото: Ferrari

Как и у знаменитые предшественники, дизайн Ferrari F80 больше продиктован больше продиктован соображениями аэродинамики, чем эстетики. Низкое и широкое купе с выраженным "носом" в профиль напоминает предшественника LaFerrari, а в его задней части просматриваются черты Ferrari F40 и F50 — антикрыло и "жабры" на крышке капота. Двери поднимаются кверху.

В основе купе Ferrari F80 лежит карбоновый монокок, в конструкции также использованы алюминий и титан. Прижимная сила достигает 1050 кг при 250 км/ч.

Задняя часть выполнена в стилистике Ferrari F40 и F50 Фото: Ferrari

В отделке салона использованы карбон и алькантара. Показания приборов выведены на дисплей, еще один экран установлен на центральной панели. Спортивные кресла водителя и пассажира разделены консолью, причем водительское сиденье — красное.

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У Ferrari 499P фактически позаимствовали полноприводную гибридную установку. Высокооборотный 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 900 л. с. при 9000 об/мин работает вместе с тремя электромоторами, которые вместе дают еще 325 л. с. Суммарная отдача составляет 1200 сил.

В салоне установлены два дисплея Фото: Ferrari

Новый Ferrari F80 способен разогнаться до 100 км/ч за 2,15 с, а до 200 км/ч — за 5,75 с. Максимальная скорость превышает 350 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Ferrari в истории.

Кресло водителя имеет красную отделку Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari F80 получил 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, активную подвеску и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размером 285/30 ZR20 спереди и 345/30 ZR20 сзади. Замедляют его карбоново-керамические тормоза Brembo нового поколения с усиленной конструкцией.

Кстати, недавно свой самый мощный и быстрый суперкар представил и McLaren.

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