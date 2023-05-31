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Авто

Чемпион "Формулы-1" продает свой редкий и эксклюзивный суперкар Ferrari (фото)

Феррари Фернандо Алонсо, Фернандо Алонсо, Ferrari Enzo, суперкар Ferrari
Фото: autoevolution.com | Авто Фернандо Алонсо оценили в 5 миллионов евро

Всего выпущено только 399 купе Ferrari Enzo и сейчас они баснословно дорогие. Суперкар оснащен 660-сильным V12 и способен развить 350 км/ч.

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В Монако на аукцион L’AstaRossa выставили Ferrari Enzo. Знаменитый суперкар 2000-х оценили в 5 миллионов евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто Фернандо Алонсо, Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Фернандо Алонсо владеет Ferrari Enzo с 2011 года

Суперкар Ferrari Enzo сейчас очень ценится коллекционерами и сейчас его цена стартует примерно с 2,5-3 миллионов евро. Конкретно этот автомобиль дороже, ведь его владельцем является двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо.

Фернандо Алонсо, Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Всего выпущено 399 Ferrari Enzo
Фото: autoevolution.com

Испанский гонщик стал владельцем суперкара в 2011 году, когда выступал за Ferrari. Мало того, у него самый первый серийный Enzo. Не исключено, что авто стало подарком Алонсо от команды, тем более, что перед испанцем именно этот автомобиль испытывал Михаэль Шумахер.

Фернандо Алонсо, Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Пробег авто Фернандо Алонсо — 4800 км
Фото: autoevolution.com

Фернандо Алонсо не очень активно эксплуатировал суперкар Ferrari Enzo. Его пробег составляет всего 4800 км. К слову, в коллекции гонщика также есть более новый Ferrari LaFerrari, а его повседневное авто — Aston Martin DBX707 (испанец сейчас выступает за Aston Martin).

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Напомним, что Ferrari Enzo выпускали с 2002 по 2004 год и всего собрали только 399 таких купе. Михаэль Шумахер принимал активное участие в разработке и доводке модели.

Ferrari Enzo, Фернандо Алонсо, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар способен развить 350 км/ч
Фото: autoevolution.com

Суперкар Ferrari Enzo оснащен высокооборотистым 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. С 6-ступенчатой роботизированной КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и способен развить 350 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый необычный французский автомобиль.

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