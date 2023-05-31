Чемпион "Формулы-1" продает свой редкий и эксклюзивный суперкар Ferrari (фото)

Всего выпущено только 399 купе Ferrari Enzo и сейчас они баснословно дорогие. Суперкар оснащен 660-сильным V12 и способен развить 350 км/ч.

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Фернандо Алонсо владеет Ferrari Enzo с 2011 года

Суперкар Ferrari Enzo сейчас очень ценится коллекционерами и сейчас его цена стартует примерно с 2,5-3 миллионов евро. Конкретно этот автомобиль дороже, ведь его владельцем является двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо.

Всего выпущено 399 Ferrari Enzo Фото: autoevolution.com

Испанский гонщик стал владельцем суперкара в 2011 году, когда выступал за Ferrari. Мало того, у него самый первый серийный Enzo. Не исключено, что авто стало подарком Алонсо от команды, тем более, что перед испанцем именно этот автомобиль испытывал Михаэль Шумахер.

Пробег авто Фернандо Алонсо — 4800 км Фото: autoevolution.com

Фернандо Алонсо не очень активно эксплуатировал суперкар Ferrari Enzo. Его пробег составляет всего 4800 км. К слову, в коллекции гонщика также есть более новый Ferrari LaFerrari, а его повседневное авто — Aston Martin DBX707 (испанец сейчас выступает за Aston Martin).

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Напомним, что Ferrari Enzo выпускали с 2002 по 2004 год и всего собрали только 399 таких купе. Михаэль Шумахер принимал активное участие в разработке и доводке модели.

Суперкар способен развить 350 км/ч Фото: autoevolution.com

Суперкар Ferrari Enzo оснащен высокооборотистым 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. С 6-ступенчатой роботизированной КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и способен развить 350 км/ч.

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