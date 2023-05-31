Чемпион "Формулы-1" продает свой редкий и эксклюзивный суперкар Ferrari (фото)
Всего выпущено только 399 купе Ferrari Enzo и сейчас они баснословно дорогие. Суперкар оснащен 660-сильным V12 и способен развить 350 км/ч.
В Монако на аукцион L’AstaRossa выставили Ferrari Enzo. Знаменитый суперкар 2000-х оценили в 5 миллионов евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Суперкар Ferrari Enzo сейчас очень ценится коллекционерами и сейчас его цена стартует примерно с 2,5-3 миллионов евро. Конкретно этот автомобиль дороже, ведь его владельцем является двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо.
Испанский гонщик стал владельцем суперкара в 2011 году, когда выступал за Ferrari. Мало того, у него самый первый серийный Enzo. Не исключено, что авто стало подарком Алонсо от команды, тем более, что перед испанцем именно этот автомобиль испытывал Михаэль Шумахер.
Фернандо Алонсо не очень активно эксплуатировал суперкар Ferrari Enzo. Его пробег составляет всего 4800 км. К слову, в коллекции гонщика также есть более новый Ferrari LaFerrari, а его повседневное авто — Aston Martin DBX707 (испанец сейчас выступает за Aston Martin).Важно
Напомним, что Ferrari Enzo выпускали с 2002 по 2004 год и всего собрали только 399 таких купе. Михаэль Шумахер принимал активное участие в разработке и доводке модели.
Суперкар Ferrari Enzo оснащен высокооборотистым 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. С 6-ступенчатой роботизированной КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и способен развить 350 км/ч.
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