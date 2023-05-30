Самое необычное французское авто выставили на продажу за 1,2 миллиона евро (фото)

Всего выпущено только два Panhard CD Prototype LM64. Спортивный автомобиль оснащен скромным 78-сильным мотором, но может развить 230 км/ч.

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Во Франции на аукцион Giquello et associes выставлен Panhard CD Prototype LM64 1964 года. За нестандартный спорткар планируют выручить до 1,2 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Спорткар оснащен 848-кубовым мотором на 78 л. с.

Компания Panhard сейчас выпускает военную технику, но в 60-х собирала легковые автомобили. Купе Panhard CD – довольно редкое, ведь с 1963 по 1965 год выпущено всего 179 таких авто. Однако лишь два из них были гоночными LM64.

Автомобиль активно принимал участие в гонках

Изюминка Panhard CD – его инновационная аэродинамика. Автомобили активно тестировали в авиационной аэродинамической трубе, поэтому даже в стандартной версии коэффициент лобового сопротивления равен 0,22.

Спорткар оценили в 1,2 млн евро

В гоночном Panhard CD Prototype LM64 этот показатель снизили до рекордных 0,12. Спорткар выглядит очень нестандартно благодаря обтекаемым формам и огромному антикрылу.

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Благодаря отличной аэродинамике и малому весу в 560 кг Panhard CD Prototype LM64 со скромным 848-кубовым мотором на 78 л. с. разгонялся до 230 км/ч.

Спорткар принимал участие в гонке "24 часа Ле-Мана" и других соревнованиях. Сейчас его можно увидеть на различных автошоу.

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