Скромная капсула времени: обнаружена 32-летняя "тройка" BMW в состоянии нового авто (фото)

BMW 316i проезжал в среднем по 120 км в год и большую часть времени хранился в отапливаемом гараже. Седан идеально сохранился и выглядит как новый.

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В Великобритании нашли идеально сохраненный BMW 3 Series E30 1991 года. Пробег автомобиля составляет всего 3869 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан хранился в отапливаемом гараже

Первый владелец решил купить BMW 3 Series E30 3 января 1991 года. Выбор пал на начальную версию 316i. Седан считался бюджетным, однако британец хранил его как раритетное авто.

Автомобиль идеально сохранился

BMW 316i все время стоял отапливаемом гараже, а на улицу выезжал очень редко и исключительно в хорошую погоду – машина ни разу не попадала под дождь. В среднем авто преодолевало по 120 км в год. На данный момент у автомобиля второй владелец – он купил BMW 3 Series E30 в 2021 году и теперь планирует перепродать его.

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"Тройка" BMW отлично сохранилась и выглядит как новая. Кузов и салон в хорошем состоянии и даже резина у седана родная. Машина выглядит так, будто только куплена в автосалоне.

Под капотом установлена 98-сильная четверка

BMW 316i оснащен 1,6-литровой 98-сильной бензиновой четверкой и 4-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация включает литые диски, магнитофон, сигнализацию, электропривод стеклоподъемников и зеркал заднего вида.

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