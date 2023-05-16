В Украине обнаружена 40-летняя "Нива" в состоянии нового авто (фото)

Внедорожник ВАЗ-2121 находился в одних руках на протяжении 40 лет. "Нива" отлично сохранилась и выглядит как новая.

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В Киеве нашли идеально сохраненный ВАЗ-2121 "Нива" 1982 года. За четыре десятилетия винтажный внедорожник проехал всего 19 тыс. км. Об автомобиле рассказал блогер Roma Urraco, который специализируется на поиске так называемых капсул времени.

Внедорожник на протяжении 40 лет находился в одних руках Фото: Roma Urraco

По его словам, эта классическая "Нива" — лучшая из тех, что ему приходилось видеть. Примечательно, что все время внедорожник ВАЗ-2121 находился в одних руках и лишь в конце прошлого года был перерегистрирован на нового владельца. Очевидно авто хранили в гараже.

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ВАЗ "Нива" окрашен в довольно редкий оранжевый цвет "Охра". У него родное лакокрасочное покрытие, хотя местами все же есть подкрасы кисточкой. Салон и двигатель ВАЗ-2121 в отличном состоянии и выглядят как новые.

"Нива" отлично сохранилась Фото: Roma Urraco У авто родная краска кузова Фото: Roma Urraco Салон "Нивы" в идеальном состоянии Фото: Roma Urraco Под капотом установлен 1,6-литровый 80-сильный мотор Фото: Roma Urraco

Под капотом установлена стандартная 1,6-литровая четверка мощностью 80 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП внедорожник ВАЗ разгоняется до 132 км/ч.

Сейчас капсула времени ВАЗ-2121 выставлена на продажу. Купить "Ниву" можно за 12 000 долларов.

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