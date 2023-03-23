В Украине обнаружены старые 40-летние "Жигули" в состоянии нового авто (фото)

На протяжении 40 лет ВАЗ-2101 находился в одних руках и хранился в гараже. Автомобиль в полностью оригинальном состоянии и не требует ремонта.

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В Ивано-Франковске зарегистрирован идеально сохраненный ВАЗ-2101 1983 года. За четыре десятилетия "Жигули" проехали всего 11 тыс. км. Объявление о продаже авто появилось на сайте Auto.ria.

ВАЗ-2101 хранили в гараже и редко эксплуатировали Фото: auto.ria.com

"Копейка" ВАЗ находилась в одних руках с 1983 года и хранилась в гараже. "Лада" полностью оригинальная и выглядит, будто только сошла с конвейера завода.

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К тому же, ВАЗ-2101 отлично сохранился и может считаться капсулой времени. Его лакокрасочное покрытие, отделка салона и багажника выглядят как новые.

Авто оснащено 1,2-литровым двигателем Фото: auto.ria.com

"Жигули" ВАЗ-2101 оснащены 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 142 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 20 с. Авто оценили в эквиваленте 10 100 долларов – это в 18 раз больше, чем средняя цена ВАЗ-2101 на вторичном рынке.

Салон ВАЗ-2101 отлично сохранился Фото: auto.ria.com Сейчас "Жигули" выставили на продажу Фото: auto.ria.com

Напомним, что ВАЗ-2101 – первая модель в истории советского автопроизводителя. Седан является лицензионной копией итальянского Fiat 124. Всего с 1970 по 1988 годы выпущено 4 846 900 ВАЗ-2101 и всех его модификаций.

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