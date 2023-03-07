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Авто

В Украине обнаружена "Волга" в состоянии нового авто и с пробегом 350 км (видео)

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Фото: скриншот/YouTube | За 33 года "Волга" проехала всего 350 км

ГАЗ-24-10 простоял в гараже более 30 лет и у него даже не прикручены номерные знаки. Владельцем автомобиля является Герой Украины.

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В Виннице нашли идеально сохранившуюся "Волгу" ГАЗ-24-10. Автомобиль простоял в гараже более трех десятилетий. Видео о капсуле времени опубликовал на Youtube блогер Roma Uracco.

ГАЗ-24-10, Волга ГАЗ-24, ГАЗ-24, купить Волгу, Волга 1990 года, Волга ГАЗ-24-10, капсула времени Fullscreen
Владельцем авто является Герой Украины Василий Мороз
Фото: скриншот / YouTube

"Волга" была обнаружена еще до начала полномасштабного российского вторжения в гараже Винницкого национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Дело в том, что машина принадлежит бывшему ректору вуза, Герою Украины Василию Морозу.

ГАЗ-24-10, Волга ГАЗ-24, ГАЗ-24, купить Волгу, Волга 1990 года, Волга ГАЗ-24-10, капсула времени Fullscreen
"Волгу" обнаружини в гараже медуниверситета в Виннице
Фото: скриншот / YouTube

Выяснилось, что он решил купить "Волгу" в 1990 году (даже сохранилась квитанция, где указана стоимость авто в 16 200 рублей). Однако поскольку у ректора было служебное авто, то своей машиной он практически не пользовался и поставил ее в гараж. Пробег ГАЗ-24-10 составляет всего 350 км и даже номера авто не прикручены.

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"Волга" отлично сохранилась – у нее очень хорошее состояние лакокрасочного покрытия и родная резина. Салон также превосходно сохранился и, по утверждению блогера, в нем даже остался запах нового авто. Двигатель ГАЗ-24-10 чистый и в смазке.

Естественно, сохранены документы на автомобиль и руководство по эксплуатации. В багажнике в целлофановом пакете хранятся оригинальные колпаки на колеса. Хотя "Волга" не эксплуатировалась, владелец сделал тонировку стекол.

Ранее Фокус рассказывал про легендарный суперкар Ferrari Enzo с пробегом немногим более 200 км.

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