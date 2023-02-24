Самый дорогой "Жук": старый Volkswagen Beetle выставили на продажу по цене McLaren (фото)

Volkswagen Beetle не эксплуатировался и почти 60 лет простоял в гараже. Автомобиль отлично сохранился, а его пробег составляет всего 37 км.

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В США на продажу выставлен Volkswagen Beetle 1964 года. Неприметный с виду автомобиль оценили в 290 000 долларов – по цене новейшего суперкара McLaren Artura. Об этом сообщает сайт Classic Cars.

[ + – ] На авто до сих пор не установлены щетки стеклоочистителей и колпаки колес

Дело в том, что этот "Жук" — капсула времени, за почти 60 лет он проехал всего 37 км. У автомобиля родные шины и краска, а салон и двигатель выглядят так, будто Volkswagen только сошел с конвейера. Это самый сохранный Beetle 60-х, если не считать юбилейный экземпляры, отправившийся в заводской музей прямо с конвейера.

[ + – ] Пробег VW Beetle составляет всего 37 км

История Volkswagen Beetle весьма интересная. В 1964 году его приобрел за $1756 американец Руди Зварич. У него уже был "Жук" 1957 года и он решил на всякий случай купить еще один Beetle – на тот случай, если основная машина выйдет из строя.

[ + – ] Салон Volkswagen в идеальном состоянии

Впрочем, Volkswagen Beetle 1957 года не ломался, а потому более новый "Жук" не эксплуатировался. Единственный раз он выехал на дороги в 1966 году – его перегнали в другой гараж. На авто до сих пор не установлены щетки стеклоочистителей и колпаки колес. Естественно, сохранилась вся оригинальная документация.

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Руди Зварич владел машиной 50 лет – до самой смерти в 2014 году. Затем она перешла в наследство его племяннику и тот безуспешно пытался продать ее в музей Volkswagen за миллион долларов. Теперь "Жук" стал дешевле.

[ + – ] Автомобиль оснащен 1,2-литровым 40-сильным мотором

Volkswagen Beetle оснащен 1,2-литровым мотором на 40 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Авто весом 726 кг разгоняется до 115 км/ч и расходует 8,8 л/100 км.

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