Неприметный Mercedes 124 80-х годов продают по цене двух новых Ferrari (фото)

Всего выпущено только 13 седанов Mercedes AMG Hammer и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Авто оснащено 6,0-литровым 385-сильным V8.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили Mercedes-Benz W124 1987 года. За обычный с виду седан планируют выручить от 575 000 до 625 000 долларов – как за два Ferrari F8 Tributo. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Авто получило обвес и измененную крышку багажника

Mercedes W124 – массовая модель и сейчас эти седаны очень дешевые. Впрочем, в данном случае речь идет об очень редком Mercedes-Benz AMG Hammer. Всего выпустили только 13 таких заряженных седанов и 30 аналогичных купе, поэтому сейчас их цены зашкаливают.

[ + – ] Под капотом установлена 385-сильная восьмерка

Главная особенность Mercedes 124 AMG прячется под капотом – там установлен огромный 6,0-литровый V8 на 385 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

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В AMG также доработали рулевое управление и подвеску, установили улучшенные тормоза. В то же время, дизайн Mercedes 124 изменился мало – сверхмощная версия узнается разве что по обвесу, особым 17-дюймовым дискам и заостренной крышке багажника. В салоне заменили приборы и рычаг КПП.

Пробег авто за 36 лет составляет всего 52 400 км. Недавно седан Mercedes-Benz прошел реставрацию.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили другой редкий Mercedes W124 – его выпускали на заводе Porsche.

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