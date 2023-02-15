Украинец распродает впечатляющую коллекцию ретро-авто с машинами Гитлера и Брежнева (фото)

Коллекция включает раритетные Maybach, Mercedes-Benz, Jaguar и Lincoln. Вырученные от продажи авто средства будут направлены на помощь ВСУ и на восстановление Украины.

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В Тернополе выставили на продажу более десятка ретро-автомобилей. Среди них есть настоящие раритеты. Об этом сообщил в Facebook владелец коллекции бизнесмен Тарас Демкура.

[ + – ] Кабриолет Maybach был найден в ставке Гитлера под Винницей

Украинец начал собирать редкие винтажные авто с 90-х годов — после того, как попал на ретро-фестиваль в Париже. Большинство из них были обнаружены и приобретены в нашей стране, а затем отреставрированы.

[ + – ] Jaguar XJ Леонида Брежнева

Мечтой Тараса Демкуры было создание автомузея, но война заставила изменить планы. Вырученные средства будут направлены на восстановление Украины, а также на закупку машин для ВСУ в рамках проекта "Тысяча авто свободы".

[ + – ] Mercedes-Benz 540K

Жепчужиной коллекции Тараса Демкуры является четырехдверный кабриолет Maybach. Роскошное авто обслуживало ставку Гитлера под Винницей. После отступления немецких войск местный житель забрал брошенную машину себе и спрятал в своем гараже.

[ + – ] "Волги" ГАЗ-21 и Opel Admiral

Раритетным является и седан Jaguar XJ 1968 года, подаренный Леониду Брежневу президентом США Ричардом Никсоном. Очень ценными являются два немецких авто 1937 года — родстер Mercedes-Benz 540K и седан Opel Admiral.

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Кроме того, коллекция включает кабриолет Wanderer W23 1936 года и американский Lincoln. Широко представлен советский автопром – "Запорожцы", "Волги", "Москвичи", представительский ЗИМ, грузовой "Урал-ЗИС". Большинство машин на ходу.

[ + – ] Wanderer W23 1936 года

К слову, это не первая коллекция авто, выставленная на продажу во время войны. В частности, распродаются старинные машины из "Фельдман-Экопарка", а вырученные средства пойдут на его восстановление.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставлена коллекция старинных авто стоимостью свыше 12 миллионов долларов. Она включает редкий Packard 1934 года, созданный украинским дизайнером.